Tanger-Tétouan-Al Hoceima: plus de 190 MDH pour renforcer l’offre culturelle

19/09/2024

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a alloué une enveloppe budgétaire de 195,5 millions de dirhams (MDH) pour le développement et le renforcement de l’offre culturelle régionale durant la période 2024-2027.



Ce budget sera alloué à des projets culturels dans le cadre de la Convention de partenariat portant sur le Programme de développement régional mis en place par le Conseil de la région en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et d’autres partenaires.



Ces projets font partie de quatre programmes, dont le premier (40 MDH) relatif au développement des festivals culturels vise à encourager la créativité artistique dans la région et à organiser des manifestations artistiques et culturelles pour renforcer le rayonnement culturel dans les différentes préfectures et provinces de la région.



Le deuxième programme (76 MDH) porte sur la restauration, la réhabilitation et la valorisation du patrimoine, en vue de sensibiliser à l'importance du patrimoine matériel et immatériel de la région, tandis que le troisième programme (69,5 MDH) vise le renforcement et la mise en place d’infrastructures culturelles ainsi que la promotion de l'identité culturelle, à travers la construction et l'équipement de trois centres culturels dans la région, et l'appui à la recherche et aux études dans le domaine de la valorisation du patrimoine et de la diversité linguistique et culturelle de la région.



Le quatrième programme (10 MDH) porte, pour sa part, sur le renforcement de l'offre culturelle régionale et l'amélioration de la gestion des sites archéologiques de la région, et ce à travers la mise en place d’un institut régional spécialisé en la matière.



Il est à noter que le budget alloué à ces projets sera mobilisé par le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (92,5 MDH), le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (93,5 MDH) et d’autres partenaires (9,5 MDH).