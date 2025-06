Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Environ 8.000 EPMA créées par an en 2022 et 2023

Environ 8.000 Entreprises personnes morales actives (EPMA) ont été créées en moyenne par an en 2022 et 2023, en quasi-totalité dans la préfecture de Tanger-Assilah, selon un rapport régional de l’Observatoire marocain de la Très Petite, Petite et Moyenne Entreprise (OMTPME) pour l'année 2025.



Ce rythme de création reste inférieur à celui de la période pré-Covid, tandis que le nombre d'entreprises dissoutes a connu une augmentation sensible, passant, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), d'une moyenne annuelle de près de 760 avant la pandémie à plus de 1.000 au cours des années 2022-2023, précise cette étude sur le tissu entrepreneurial de la région.



Les entreprises actives dans la région ont généré un chiffre d’affaires de près de 245 milliards de dirhams (MMDH) et une valeur ajoutée de plus de 45,33 MMDH en 2023, soit des évolutions respectives de 15,2% et 13,8% par rapport à 2022, et de 71,8% et 56,2% par rapport à 2017, rapporte la MAP.



L’industrie manufacturière se distingue comme le principal contributeur a ces indicateurs, avec des parts avoisinant respectivement 52,8% et 42,3%, fait savoir la même source, notant que les grandes entreprises ont réalisé 62,4% et 56,3% respectivement du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée générés.



L'analyse de l'évolution du tissu productif au niveau provincial fait ressortir des dynamiques démographiques différenciées. Ainsi, la préfecture de Tanger-Assilah et les provinces d'Ouezzane et de Larache en particulier se distinguent par des hausses notables du nombre d'EPMA, du chiffre d’affaires, de la valeur ajoutée et de l'emploi.



La préfecture de Tanger-Assilah a ainsi concentré 71,3% des EPMA en 2023, générant 88% du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de la région.



Par ailleurs, 57,1% des entreprises affiliées à la CNSS y sont implantées, employant 74,4% de l’ensemble des salariés déclarés.



Pour ce qui est de l’entrepreneuriat féminin, 14% des EPMA de la région sont dirigées par des femmes en 2023, soit une part inférieure au niveau national de 15,1%. Cette part s’est établie à 20% dans la province de Fahs-Anjra, à 14,8% dans celle de Chefchaouen et à 14,6% dans la préfecture de Tanger-Assilah.



L’analyse par province des indicateurs liés au financement bancaire par les EPMA, en 2023, montre que 83,5% de l’encours de ce financement est concentré dans la préfecture de Tanger-Assilah, qui bénéficie de 71,8% de l’effectif des entreprises étudiées, tandis que les entreprises dirigées par des femmes représentent 14,9% de cet effectif, et 10,2% de l'encours total.



Les rapports régionaux de l’OMTPME constituent une déclinaison de son rapport annuel réalisé a l’échelle nationale, et qui vise à fournir un diagnostic du système productif de chaque région du Royaume et de mettre a la disposition des acteurs publics et privés une série d’indicateurs clés.