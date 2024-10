Tanger: Rencontre de sensibilisation aux troubles d’apprentissage chez l’enfant

21/10/2024

L’équipe Edyslexia Connect, ayant bénéficié de la formation “Leadership Lab” dispensée par l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, a organisé, samedi au Centre Culturel Iklyle de Tanger, une rencontre de sensibilisation sur les troubles d’apprentissage chez l’enfant.



Organisée en partenariat avec la Fondation AFCD, cette conférence de sensibilisation aux troubles d’apprentissage chez l’enfant, notamment la dyslexie, s’est déroulée en présence d’orthophonistes, d’acteurs associatifs et de parents d’enfants.



Laila Akdi, orthophoniste et team leader du projet Edyslexia Connect, a indiqué que la rencontre s'inscrit dans le cadre de sessions de sensibilisation et de formation sur les troubles d’apprentissage chez les enfants, notamment la dyslexie, compte tenu de son impact sur le parcours scolaire de l’enfant.



“Notre objectif est de sensibiliser les parents, ainsi que les cadres enseignants, tout en leur présentant des mécanismes qui permettront aux enfants souffrant de troubles d’apprentissage de bénéficier de leur droit à une scolarisation normale”, a-t-elle expliqué dans une déclaration à la MAP.



Pour sa part, Chaimae Elkoufi, membre fondateur du projet Edyslexia Connect, a souligné la nécessité d’accompagner les enfants souffrant de troubles d’apprentissage, relevant en outre l'absence de données chiffrées précises en la matière, compte tenu de la difficulté d'identifier les symptômes de ces troubles.



“Cette rencontre vise à aider les cadres enseignants à identifier les signes indiquant une possibilité de dyslexie chez l’enfant, et à coordonner avec les associations oeuvrant en la matière pour fournir assistance et soutien, afin de réduire le décrochage scolaire parmi les enfants souffrant de troubles d’apprentissage”, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, Zainab, mère d'un enfant souffrant de dyslexie, a salué cette initiative bénéfique pour les mères d'enfants dyslexiques, étant donné les difficultés que rencontrent les mères pour comprendre certains comportements de la vie quotidienne des enfants dyslexiques, et pour les accompagner dans leur parcours scolaire.



L'enfant dyslexique rencontre des difficultés variées, dont des erreurs d'identification des lettres, une difficulté à utiliser les règles linguistiques adaptées et une difficulté à acquérir le vocabulaire.