Tanger: Rencontre d'affaires avec une délégation espagnole opérant dans les secteurs des viandes rouges et des produits laitiers

15/11/2024

La ville de Tanger a accueilli, mercredi, une délégation espagnole de premier plan, opérant dans les secteurs des viandes rouges, viandes blanches et produits laitiers, à l’occasion d’une rencontre d’affaires visant à promouvoir la coopération bilatérale dans ces filières clés.



Organisée conjointement par le Centre régional d’investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI TTA), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM-TTA) et le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), cette rencontre a été un véritable tremplin pour stimuler les investissements dans un secteur agroalimentaire en pleine expansion, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Cette rencontre d’affaires a offert une plateforme propice aux échanges et à la réflexion stratégique, avec des panels thématiques, des tables rondes et des rencontres B2B, a précisé la même source, notant que les experts marocains et espagnols, ainsi que des acteurs institutionnels, ont discuté des enjeux et des opportunités offertes par le secteur agro-industriel, un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire du Maroc, ainsi que de la croissance économique et la création d'emplois à travers des solutions innovantes à même de renforcer les synergies entre les deux pays, rapporte la MAP.



Plusieurs thématiques ont été abordées en marge de cette rencontre, notamment celle de l'offre territoriale et l'incitation à l'investissement, qui a mis en avant les atouts de la Région TTA en tant que destination privilégiée pour les investissements dans les filières des viandes rouges, viandes blanches et produits laitiers.



Des représentants d’institutions publiques ainsi que des experts du secteur ont présenté, dans ce sens, les avantages fiscaux, les incitations à l’investissement et les opportunités spécifiques pour les investisseurs nationaux et internationaux.



La thématique de la réglementation et du soutien à l’investissement dans l’agro-industrie a également été abordée à travers la présentation des dernières évolutions en matière de réglementation de la sécurité alimentaire et de la qualité, ainsi que les dispositifs d’accompagnement mis en place pour soutenir les entreprises du secteur agroalimentaire.



Des experts ont ainsi partagé les opportunités d’accompagnement et de financement destinées à encourager l'investissement durable et à renforcer la compétitivité des entreprises opérant dans ce secteur stratégique.



Par ailleurs, un volet important de cet événement a été dédié aux rencontres B2B entre les entreprises marocaines et espagnoles, permettant des échanges directs, la mise en réseau et la conclusion de partenariats ciblés, a noté le communiqué, faisant savoir que ces sessions ont favorisé la création de synergies et l’initiation de projets concrets dans les secteurs des viandes rouges, blanches et produits laitiers, contribuant ainsi à l’intégration des chaînes de valeur et à la consolidation des relations commerciales bilatérales.



Il est à noter que le secteur de l’agroalimentaire au Maroc et dans la région TTA, en particulier dans les filières des viandes et des produits laitiers, est en pleine dynamique de croissance et constitue un levier stratégique pour le développement économique de la région.



En abordant les enjeux de durabilité, d’innovation et de financement, cette rencontre a permis d’encourager des investissements pérennes, de promouvoir une transformation industrielle et de soutenir l’émergence de collaborations fructueuses entre les entreprises marocaines et espagnoles.



Cette initiative renforcera ainsi les liens économiques entre les deux pays et offrira des perspectives prometteuses pour les entreprises du secteur agroalimentaire, a conclu le communiqué