Tanger: Présentation des nouveautés de l’Instruction générale des opérations de change 2024

08/05/2024

La Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) a organisé, mardi, une rencontre de communication sur les nouveautés de l’Instruction générale des opérations de change 2024.



Organisée en partenariat avec l’Office des changes, cette rencontre a été l'occasion de présenter les nouveautés dans le domaine des changes des devises étrangères, ainsi que les avantages offerts par cette nouvelle version de l’Instruction générale des opérations de change au profit des acteurs économiques.



Intervenant à cette occasion, le chef de division de veille et des réglementations légales à l'Office des changes, Abdelmoutalib Berrada, a mis l'accent sur les principes fondamentaux du droit des changes et son évolution, ainsi que l'opération de mise à jour de l’Instruction générale des opérations de change 2024, et les avantages offerts au profit des personnes morales, des startups et des exportateurs.



A cet égard, rapporte la MAP, il a expliqué que le décret offre des facilités aux importateurs de biens et services, ainsi qu'aux personnes morales, aux institutions financières, aux étrangers résidents et non résidents, et aux Marocains résidant à l'étranger dans le passé, dans leurs transactions commerciales en devises étrangères.



Pour sa part, le vice-président de la Chambre régionale, Abdelhamid Hsissen, a relevé que les nouvelles dispositions de cette Instruction générale visent à soutenir les exportations marocaines, à insuffler une nouvelle dynamique au développement des startups et à garantir de nouveaux avantages de change pour les auto-entrepreneurs.



M. Hsissen a également noté que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la Chambre pour la période 2021-2027, visant à accompagner les nouveautés juridiques liées relatives aux affaires et aux entreprises, soulignant l'engagement de la Chambre à accompagner les différents acteurs économiques, pour assurer la réussite de leurs projets et les aider à relever les défis imposés par les changements rapides de l'économie mondiale.



Cette rencontre s'est déroulée en présence de membres et adhérents de la Chambre régionale, ainsi que de responsables des opérations commerciales au sein des entreprises installées dans la région, des agences d'import-export, des entreprises opérant dans le commerce extérieur et des bureaux de change.