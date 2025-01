Tanger Med franchit le cap des 10 millions de conteneurs en 2024

24/01/2025

Le complexe portuaire Tanger Med a traité plus de 10,24 millions de conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds) en 2024.



Le complexe portuaire Tanger Med a traité 10.241.392 conteneurs EVP en 2024, en croissance de 18,8% par rapport à 2023, indique mercredi un communiqué de Tanger Med Port Authority (TMPA), notant que cette performance résulte de la confiance et de l’engagement des opérateurs portuaires et des lignes maritimes, ainsi que du niveau élevé de la productivité atteint par l’ensemble des équipes.



Ce résultat a été obtenu également grâce au renforcement de certaines installations, à la mise en service de nouveaux équipements et à l’optimisation des escales maritimes permettant de réduire les temps d’attente et de manœuvre, précise la même source.



S’agissant de l’activité roulier, 516.842 camions TIR ont été traités par le port Tanger Med en 2024, soit une croissance de 8,1% par rapport à 2023, ajoute TMPA, expliquant que ce trafic a été porté principalement par les produits industriels en croissance de 6,8% et les produits agroalimentaires en évolution de 7,2%, rapporte la MAP.



Quant à l’activité passagers, le communiqué fait savoir que 3.047.387 passagers ont transité par le complexe portuaire Tanger Med en 2024, soit une croissance de 13% par rapport à 2023, notant que la campagne Marhaba, qui constitue la principale période de transit des passagers, s’est déroulée dans des conditions optimales lors de son édition de 2024.



Par ailleurs, les deux terminaux à véhicules du complexe portuaire ont manutentionné un total de 600.872 véhicules en 2024, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente, relève la même source, précisant que ce trafic englobe 368.843 véhicules à l’export, produits par les usines Renault de Melloussa et SOMACA à Casablanca, 170.519 véhicules exportés par l'usine Stellantis de Kénitra, 34.100 véhicules en transbordement et 27.410 véhicules en import.



Le trafic du vrac solide a, pour sa part, stagné avec une légère croissance de 1% par rapport à l'année précédente, totalisant 584.945 tonnes traitées, tandis que le volume des hydrocarbures a atteint 7.640.524 tonnes, enregistrant une baisse de 22% par rapport à 2023.



Cette diminution s'explique principalement par le transfert d’une partie des importations vers les nouvelles installations de stockage nouvellement mises en service dans d’autres ports marocains, indique TPMA.



En outre, le complexe portuaire Tanger Med a manutentionné 142 millions de tonnes de marchandises en 2024, en augmentation de 16,2% par rapport à 2023.



Le communiqué note également que 17.479 escales maritimes ont été enregistrées au complexe portuaire en 2024, en croissance de 3,42% par rapport à 2023, ajoutant que parmi ces escales figurent 1.217 méga-navires (d'une taille supérieure à 290 mètres) en hausse de 13,74% par rapport à l'année précédente.



Ces résultats reflètent la mobilisation collective des opérateurs portuaires, des autorités locales et des administrations, dans la gestion quotidienne du port, afin d’accompagner les grandes mutations du commerce maritime mondial, affirme TMPA.