Tanger Med dresse un bilan satisfaisant de ses activités

Le trafic conteneurs du complexe portuaire affiche une progression de + 38% en 2019

21/01/2020 Alain Bouithy

Tanger Med a rendu public récemment le bilan de ses activités en 2019, faisant état d’une hausse exceptionnelle du nombre de conteneurs traités au cours de l’année écoulée.

Comme on s’y attendait, l’entrée en service en juin dernier de la plateforme Tanger Med 2, la troisième composante de ce complexe portuaire, a boosté l’activité portuaire qui a ainsi franchi un nouveau cap l’année dernière.

En effet, après le démarrage opérationnel des opérations portuaires du port Tanger Med 2, un total de 4.801.713 conteneurs EVP (Equivalent Vingt pieds) ont été manutentionnés au complexe portuaire durant l’année 2019. Ce qui correspond à une progression exceptionnelle de +38% par rapport à la même période de 2018.

Selon les chiffres publiés par l'Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA), quelque 500.465 véhicules ont été manutentionnés sur les deux terminaux à véhicules du port Tanger Med au cours de 2019, permettant ainsi d’enregistrer une croissance de +5% par rapport à l’année précédente.

Dans un communiqué, Tanger Med précise que ce «chiffre regroupe 380.784 véhicules Renault dont 349.050 sont destinés à l’export, et 112.857 véhicules manutentionnés dans le terminal common user» et que l’année 2019 a été marquée par le démarrage des exports de véhicules PSA par le port Tanger Med en provenance de l’usine de Kénitra.

Au niveau du trafic camions TIR, il ressort des chiffres publiés que 357.214 camions TIR ont été traités au cours de la même année au port Tanger Med. Ce qui représente une croissance de +9% par rapport à 2018, selon TMSA soulignant que les exportations sont principalement portées par les produits industriels et agroalimentaires.

Egalement en augmentation, le trafic du vrac liquide s’est démarqué par une croissance de +7% par rapport à l’année 2018, enregistrant un trafic total de 6.349.154 tonnes d’hydrocarbures traités. Tout comme celui du vrac solide qui a connu une croissance de +2% pour afficher un total de 258.340 tonnes traitées, en raison principalement du trafic de bobines d’acier et de pales d’éoliennes.

Autre signal positif relevé dans son communiqué, celui du trafic maritime. En effet, durant l’année 2019, 14.305 navires ont accosté au port Tanger Med en croissance de +7% par rapport à 2018, a relevé l'Autorité portuaire de Tanger Med. Et d’ajouter : «Grâce à la mise en place d’une gestion optimisée des escales, le port Tanger Med a accueilli près de 800 méga-ships (taille supérieure à +299 mètres) en croissance de +9,9% par rapport à l’année écoulée».

A noter que seul le trafic des passagers est resté stable, l’activité des passagers étant restée stable durant cette année-là avec un transit de 2.775. 402 passagers (-1%) et 697.324 voitures (+1%) par rapport à 2018.

Soulignons également qu’en 2019,10 nouveaux opérateurs ont démarré leurs activités dans la zone logistique portuaire de Tanger Med, parmi lesquels des acteurs internationaux tels que DHL, Nippon Express, et KASAI.

Pour l’autorité portuaire, «l’ensemble de ces réalisations confortent la position de Tanger Med comme plateforme de choix au service de l’économie marocaine, et comme hub logistique majeur pour les échanges mondiaux».

Situé sur le Détroit de Gibraltar et connecté à plus de 180 ports mondiaux, Tanger Med est un hub logistique mondial offrant des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700.000 camions et 1 million de véhicules.

Comme mentionné sur son site Internet, il constitue une plateforme industrielle pour plus de 900 entreprises qui représentent un volume d’affaires annuel de 7.300 MEUR dans différents secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, la logistique, le textile et le commerce, nouvelles installations dans la zone logistique portuaire.