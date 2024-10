Tanger-Med : Mise en échec d'une tentative de trafic de plus de 200.000 comprimés psychotropes

25/10/2024

Une opération conjointe de contrôle des frontières entre les éléments de la Sûreté nationale et de la Douane au niveau du Port Tanger-Med, a permis de mettre en échec, jeudi soir, une tentative de trafic de 209.000 comprimés psychotropes de type Ecstasy à bord d'une voiture immatriculée à l'étranger en provenance de Belgique.



Les cargaisons saisies ont été soigneusement dissimulées dans des boîtes de nourriture pour chats, dans une tentative de tromper les opérations de contrôle effectuées au niveau des frontières, indique une source sécuritaire.



Le Service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tanger a soumis le conducteur de la voiture, ressortissant marocain de nationalité belge, à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que ses éventuelles ramifications avec des réseaux de trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.