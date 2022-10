Tanger: Les entreprises de transport sensibilisées à l’ efficacité énergétique

13/10/2022

L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Groupement interprofessionnel d’aide au conseil (GIAC) du transport et de la logistique, ont lancé, récemment à Tanger, la deuxième phase du programme de formation ACCES.



Cette formation, lancée en partenariat avec l’USAID et la Fédération du transport et de la logistique de la CGEM (FTL-CGEM), permettra aux gestionnaires et aux chauffeurs de découvrir les meilleures pratiques en matière de gestion et de conduite.



Le programme Acces a pour objectif de renforcer les compétences des professionnels en matière de management de l’efficacité énergétique et de la sécurité routière du transport, en s'appuyant sur une expertise sectorielle reconnue.



"Acces est un programme de formation destiné aux dirigeants et responsables d’entreprise du secteur du transport, de la logistique et de l’industrie", a indiqué Zakaria Kortobi, formateur et expert métier à l’ONUDI, dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP.



Le projet Académie de conduite des camions en sécurité (ACCES), qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale et la vision Royale sur l’efficacité énergétique à l’horizon 2030, s'assigne pour objectif majeur de réduire l’empreinte carbone et impacter positivement la sécurité routière au Maroc. "Notre objectif est d'aider et orienter les professionnels du secteur pour s’approprier une démarche d’audit énergétique, afin d’atteindre les objectifs de la stratégie nationale, tout en apportant une réponse au contexte international marqué par la cherté des prix du carburant", a fait savoir M. Kortobi.



"Le Maroc dispose d’un atout de taille, une main-d’œuvre abondante et bon marché dans le domaine du transport, à l’inverse de l’Europe par exemple ou la pénurie est de mise", a relevé le président de l'Association marocaine des transports routiers intercontinentaux (AMTRI-Maroc), Amer Zghinou.



M. Zghinou a estimé que cette main-d’œuvre même si elle est abondante, reste peu qualifiée, et des "actions de formation comme celle-ci permettront de rehausser le niveau aussi bien des chauffeurs que des transporteurs", notant que cela ouvrira la voie aux transporteurs et camionneurs marocains à même de réduire le gap par rapport à la concurrence internationale.



A noter qu'une bonne formation en matière de conduite permet d’atteindre jusqu’à 6% d’économies de carburant par an, ce qui peut constituer une source de productivité non négligeable pour une entreprise de transport. Des sessions de formation dans le cadre de cette deuxième phase d’Acces seront organisées dans trois régions, à savoir Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Agadir-Sous Massa-Draa, durant les mois d’octobre et de novembre.