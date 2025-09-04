Tanger: Légère hausse de l'IPC en juillet dernier

04/09/2025

L’indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger a augmenté de 0,1% en juillet dernier par rapport au mois précédent et de 0,3% en glissement annuel.



L’indice des prix des produits alimentaires a diminué de 0,4% en juillet dernier par rapport à juin, en raison de la baisse des prix des "Légumes" de 4,2%, du "Poisson et fruits de mer" de 2,5%, des "Huiles et graisses" de 0,4% et des "Viandes" de 0,2%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



En revanche, l'indice des produits non alimentaires s'est accru de 0,4%, suite à la hausse des prix des divisions des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 2,8%, du "Transport" et des "Restaurants et hôtels" de 0,9%, des "Biens et services divers" de 0,7% et des "Articles d'habillement et chaussures" de 0,3%, rapporte la MAP.



Aussi, la baisse des prix des "Communications" de 0,8% et la stagnation des indices des autres divisions n’ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.



Sur un an, l’indice des prix des produits alimentaires s'est accru de 0,4% en juillet dernier, sous l'effet de l’augmentation des prix du "Café, thé et cacao" de 7,4%, des "Légumes" de 5,8%, du "Tabac" de 3,6%, du "Lait, fromage et oeufs" de 3,2%, des "Viandes" de 2,2%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 2% et du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,2%.



Par ailleurs, la diminution des prix des "Huiles et graisses" de 4,1%, des "Fruits" de 3,5%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 3,4%, du "Poisson et fruits de mer" de 3,2% et du "Pain et céréales" de 1,5% n’a pas affecté l’évolution générale.



La variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a également augmenté de 0,4%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 3,2% pour la division des "Communications" et une augmentation de 4,5% pour la division des "Restaurants et hôtels".



L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socioéconomiques.