Tanger : L’OADA organise un forum sur l’attraction des investisseurs et le financement entrepreneurial

11/03/2025

L'Organisation arabe pour le développement administratif (OADA) organise, du 14 au 16 avril prochain à Tanger, un forum sur le thème : "Stratégies d’attraction des investisseurs et financement des projets entrepreneuriaux".



Ce conclave vise à permettre aux entrepreneurs et porteurs de projets émergents de maîtriser les stratégies efficaces pour attirer les investisseurs et obtenir le financement nécessaire au développement de leurs projets, tout en mettant en lumière les dernières tendances en matière de financement et d’investissement dans l’environnement entrepreneurial, indique un communiqué de l’OADA.



Cette rencontre constituera également une occasion d'initier les participants aux différentes sources de financement des projets entrepreneuriaux, telles que le capital-risque, le financement participatif et les incubateurs d’entreprises, ainsi que d’expliquer comment élaborer des plans d’affaires et des modèles financiers attractifs pour les investisseurs, rapporte la MAP.



Il s’agit, en outre, de présenter des stratégies de négociation avec les investisseurs, de créer des partenariats fructueux et de mettre en avant des "success stories" de projets émergents ayant obtenu des financements et connu une croissance durable, en plus de discuter des défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs dans l’obtention de financements et des moyens de les surmonter, tout en mettant l’accent sur le rôle de la technologie et de l’innovation dans l’attraction des investissements.



Le programme du forum comprend plusieurs axes portant notamment sur "Les sources de financement des projets entrepreneuriaux", "La préparation des projets pour attirer les investisseurs", "Les compétences de négociation et de création de partenariats" et "Les défis et tendances futures du financement entrepreneurial".