Tanger: Hausse de 0,5% de l'IPC en juin dernier

06/08/2025

L’indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger a augmenté de 0,5% en juin dernier par rapport au mois précédent et de 0,4% en glissement annuel.



L’indice des prix des produits alimentaires a augmenté de 1,2% en juin dernier par rapport à mai, en raison de la hausse des prix du "Poisson et fruits de mer" de 10,1%, des "Viandes" de 4,9%, des "Fruits" de 3,2%, du "Café, thé et cacao" de 1,5%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,4% et du "Lait, fromage et œufs" de 0,2%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires s'est également accrue de 0,1%, suite à la hausse des prix des divisions du "Transport" de 0,3% et "Logement, eau, électricité et autres combustibles" de 0,1%.



La baisse des prix des "Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer" de 0,1% et la stagnation des indices des autres divisions n’ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.



Sur un an, l’indice des prix des produits alimentaires s'est accru de 0,8% en juin dernier, sous l'effet de l’augmentation des prix du "Café, thé et cacao" de 7,6%, du "Poisson et fruits de mer" de 7,1%, des "Légumes" de 3,9%, des "Viandes" et du "Tabac" de 3,6%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,8% et des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,1%, rapporte la MAP.



Par ailleurs, la diminution des prix des "Huiles et graisses" de 4,1%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 3,3%, du "Pain et céréales" de 1,9%, des "Fruits" de 1,6%, et du "Lait, fromage et œufs" de 0,8% n’a pas affecté l’évolution générale.



La variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a également augmenté de 0,2%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 3% pour la division du "Transport" et une augmentation de 3,6% pour la division des "Restaurants et hôtels".



L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.