Tanger: Formation au profit des superviseurs communaux et des contrôleurs participant au RGPH 2024

02/08/2024

Les superviseurs communaux et les contrôleurs participant à l’opération de recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2024) ont bénéficié jeudi, à Tanger, d'une formation en présentiel, dans le cadre de la série de formations encadrées visant à maîtriser les codes et les méthodes adoptées par le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



S’exprimant lors de sa visite au centre de formation, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi, a mis en avant l’élément humain, placé au cœur du processus statistique et gage du succès de l’opération, aux côtés de l'adoption de moyens et techniques modernes marquant un tournant qualitatif dans ce processus national d'une importance capitale.



Les résultats du RGPH 2024 constituent une base pour la mise en place de la stratégie de développement du Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, qui a permis un progrès tangible à tous les niveaux, notamment en matière de développement socio-économique, a-t-il poursuivi, ajoutant que le recensement général et les résultats attendus s'inscrivent également dans les lignes du nouveau modèle de développement du Royaume et les objectifs des Nations Unies pour le développement durable.



M. Lahlimi a, en outre, relevé que la formation des chercheurs qui participeront au recensement revêt une importance particulière, les ressources humaines étant un élément essentiel pour le succès de ce processus, considéré comme l'une des principales sources de données démographiques et un moyen de fournir, rassembler, classifier, évaluer et analyser les données démographiques, économiques et sociales de l'ensemble de la population.



Pour sa part, le directeur régional du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Addi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que le HCP supervise, en vue du recensement national prévu en septembre, une série de formations au profit des participants selon les différents niveaux d'intervention et leur rôle dans le processus, expliquant que les formations suivent des méthodes scientifiques précises pour aider les superviseurs régionaux, provinciaux et communaux, les contrôleurs formés et les chercheurs au niveau des communes, à bien accomplir leurs tâches.



Et d’ajouter que la formation des responsables du recensement au niveau régional permet, d'une part, de maîtriser la collecte des données visées par l’opération, et d'autre part, d'assurer une meilleure communication avec la population cible dans les différentes zones de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Quant à la superviseuse provinciale du RGPH dans la préfecture de Tanger-Assilah, Manal Ouatiq, elle a affirmé que les méthodes et normes adoptées pour le RGPH, et enseignées au sein des formations, respectent les normes internationales, rappelant que la phase de formation en présentiel, qui se poursuit jusqu'au 10 août, fait suite à une première phase à distance dont ont bénéficié les superviseurs communaux et les contrôleurs qui, à leur tour, procéderont à la formation des contrôleurs et chercheurs participant au RGPH.



La responsable a également souligné que les superviseurs communaux et les contrôleurs reçoivent une formation approfondie sur les aspects techniques et logistiques, ainsi que sur les aspects liés à la collecte des données, de manière à garantir une fluidité et précision dans le processus, compte tenu de son importance dans le développement du Royaume.