Tanger: Focus sur l'importance de la qualité dans le renforcement de la compétitivité des entreprises

28/11/2023

La Chambre de commerce, d'industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) a organisé, récemment, une rencontre de sensibilisation visant à mettre en lumière l'importance de la qualité dans le renforcement de la compétitivité des entreprises.



Placée sous le thème "Une politique nationale de la qualité au service de la compétitivité", cette manifestation s'est déroulée au siège de la CCIS-TTA, dans le cadre de la 23ème édition de la Semaine nationale de la qualité, a indiqué un communiqué de la Chambre.



A cet égard, le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afilal, a relevé l'importance cruciale de la qualité et de ses normes pour garantir la réussite des entreprises et renforcer leur compétitivité.



Il a, dans ce sens, indiqué que la qualité permet aux entreprises de relever les défis économiques, de devenir plus compétitives sur les marchés internationaux et d'accroître leur présence dans une sphère économique en constante évolution, axée sur les questions de qualité et des normes qui y sont associées.



Il est à noter que la politique nationale de la qualité se fixe comme priorité la mise en place d’une infrastructure qualité efficiente, nécessaire à l’amélioration du bien-être du citoyen, le bon fonctionnement des marchés intérieurs, le renforcement de l’innovation et l’amélioration de la compétitivité des entreprises, tout en favorisant la reconnaissance du système national de qualité à l’international pour faciliter l'accès des biens et services aux marchés étrangers.