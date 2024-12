Tanger: Création de la Fédération régionale des coopératives féminines

Le lancement officiel de la Fédération régionale des coopératives féminines, ainsi que de la plateforme électronique de commercialisation des produits du terroir de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a eu lieu jeudi à Tanger.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet "Wuluj", mis en œuvre par l’Union de l’action féministe (UAF), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), en vue de renforcer l’économie sociale et solidaire au niveau de la région.



La Fédération aspire à intensifier les efforts et à renforcer la plaidoirie, afin de défendre de manière plus efficace les intérêts des coopératives, ainsi que de mettre en œuvre des stratégies collectives pour répondre aux défis communs rencontrés par les coopératives, tels que l'accès aux marchés, la promotion des produits locaux, l'accès au financement et la formation.



Elle ambitionne également de contribuer activement à l’autonomisation économique des femmes, tant en milieu rural qu'urbain, à la promotion de l'économie sociale et solidaire dans la région, et au renforcement de la cohésion et la synergie entre les coopératives, afin d'en faire un levier stratégique de développement des projets communaux, ainsi que de mise en place de politiques publiques favorables aux coopératives féminines.



S’exprimant à cette occasion, la secrétaire générale de l’UAF- section Tanger, Fathiya Saïdi, a souligné que cet évènement constitue "une étape historique, dans notre engagement commun pour l’autonomisation économique et sociale des femmes et le développement de l’économie sociale et solidaire".



Cette rencontre, a-t-elle poursuivi, vise à soutenir les initiatives féminines, à valoriser leur travail et à renforcer leur rôle en tant qu’actrices du changement, ajoutant: "nous jetons les bases d'une structure qui ambitionne d'unir les forces, d'échanger les ressources et de faire entendre la voix des femmes engagées dans le mouvement coopératif".



Elle a, à cet égard, relevé que la Fédération constitue un espace d’innovation et de solidarité, qui vise à renforcer la compétitivité des coopératives féminines, à leur offrir une plateforme d’échange d’expertises et à défendre leur rôle de plus en plus important dans l’économie locale et nationale.



De son côté, la présidente de la Fédération régionale des coopératives féminines, Ihsane Hamoudan, a mis en avant les efforts de l’UAF en matière d’accueil et d’accompagnement des coopératives féminines, à travers des formations dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, qui ont été la base de la création de la Fédération.



"La création de la Fédération vient répondre à un besoin urgent des coopératives féminines oeuvrant dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat et des services", a-t-elle enchaîné, soulignant que cette structure vise à "renforcer la coopération et la solidarité, à consolider le réseau des coopératives féminines en vue de favoriser le partage d'expériences et de connaissances, à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, et à fournir un appui technique et financier aux coopératives membres de la fédération".



Pour sa part, Karima Choukri, cadre à la délégation régionale de l’Office du développement de la coopération à Tanger, a relevé, dans une déclaration à la MAP, que cette rencontre constitue l'occasion de mettre en lumière le rôle des coopératives féminines, en tant que levier de développement, dans l’amélioration du revenu des femmes, notant que ces coopératives contribuent à l'autonomisation socio-économique des femmes.



Cette initiative permettra d’améliorer le rendement des coopératives, a-t-elle ajouté, notant qu'un programme est en cours d'élaboration pour l'année prochaine, comprenant des formations et des ateliers de sensibilisation dans les domaines de la gestion administrative, financière, et de la commercialisation.



Il est à noter que le portail e-commerce est une plateforme numérique innovante qui permettra aux coopératives de commercialiser leurs produits artisanaux locaux et leurs services sur les marchés nationaux et internationaux.



Ce portail vise à faciliter l'accès des coopératives aux marchés, à stimuler la compétitivité de leurs produits, tout en renforçant leur identité locale, ainsi qu’à promouvoir une économie inclusive et durable qui place les coopératives féminines au cœur du développement régional.