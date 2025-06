Tanger-Assilah: Hausse de 28% des nuitées touristiques à fin février

04/06/2025

Les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah ont enregistré environ 223.900 nuitées à fin février 2025, a indiqué l’Observatoire national du tourisme (ONT).



Ainsi, les établissements d’hébergement touristique à Tanger-Assilah ont enregistré 223.898 nuitées à fin février dernier, contre 175.235 nuitées durant la même période une année auparavant, soit une hausse de 28%, a précisé l'Observatoire, notant que le taux d'occupation de ces établissements s'est établi à 36%.



La destination de Tanger a pu conserver sa position en tant que quatrième destination touristique la plus visitée au niveau national, après Marrakech (1,53 million de nuitées), Agadir (992.000 nuitées) et Casablanca (365.000 nuitées), tandis que Fès est arrivée en cinquième position avec 149.000 nuitées.



Pour le seul mois de février, les EHTC à Tanger-Assilah ont affiché 110.456 nuitées, contre 87.892 nuitées en glissement annuel, soit une hausse de 26%, avec un taux d'occupation de 38%, soit le même taux qu'une année auparavant.



Il est à noter que le Maroc a enregistré 4,21 millions de nuitées à fin février 2025, en hausse de plus de 16% par rapport à la même période de l'année précédente (3,64 millions de nuitées).