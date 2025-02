Un total de 4.368 personnes ont bénéficié des prestations d’une campagne médicale chirurgicale organisée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, du 7 au 9 février dans l’enceinte de l’hôpital provincial Hassan II de Tan-Tan.



Cette initiative solidaire, qui a ciblé la population de la ville de Tan-Tan et des communes d'El Ouatia et Ben Khlil, a été initiée en partenariat avec les autorités locales, la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale, l’hôpital provincial, le CHU d’Agadir et l’association Action Urgence de Rabat, ainsi que des médecins spécialistes bénévoles, notamment en chirurgie, en ophtalmologie et en pédiatrie, rapporte la MAP.



Supervisée par une équipe médicale de plus de 80 professionnels, dont 45 médecins spécialistes et généralistes, ainsi que des équipes paramédicales et des cadres de la Fondation, y compris des assistantes sociales, cette campagne visait à fournir des soins spécialisés aux bénéficiaires.



A cette occasion, le responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Omar Moussa Abdellah, a indiqué que cette campagne a atteint ses objectifs avec un total de 4.368 bénéficiaires et 7.800 prestations médicales de différentes natures.



Les maladies respiratoires, rhumatologiques et articulaires, gynécologiques et ophtalmologiques venaient en tête des pathologies prises en charge, a-t-il précisé à la MAP, ajoutant que cette campagne s’est distinguée par l’introduction de la télémédecine, avec 70 consultations effectuées à distance grâce à une mallette médicale équipée d’outils de diagnostic permettant la communication avec des spécialistes basés à Rabat et Casablanca.



Ces consultations ont notamment permis des examens radiologiques et le diagnostic de maladies des yeux et de la peau, a noté le responsable.



Par ailleurs, 53 interventions chirurgicales, incluant des opérations complexes de chirurgie viscérale et générale, ont été réalisées, ainsi que 47 circoncisions d’enfants âgés de 1 à 5 ans.



Selon M. Omar Moussa, cette action solidaire et humanitaire s’inscrit dans le cadre des efforts de la Fondation visant à rompre l’isolement médical et à rapprocher les prestations spécialisées des populations vivant dans des zones reculées.



Cette campagne a également bénéficié aux personnes en situation de handicap, notamment physique, avec 120 prestations médicales, a-t-il encore poursuivi, relevant que 72% des bénéficiaires de cette campagne étaient des femmes et 34% des enfants.



Les soins prodigués couvraient plusieurs spécialités notamment la pédiatrie, la gynécologie, la gastro-entérologie, la cardiologie, l’ophtalmologie, la médecine dentaire, l’ORL, la rhumatologie, la dermatologie, la néphrologie et l’urologie.



Des consultations en présentiel et à distance en médecine générale ont également été prodiguées, outre des consultations pluridisciplinaires et un accompagnement spécifique pour les enfants autistes, infirmes moteurs cérébraux (IMC) et trisomiques.



Sept unités médicales mobiles de la Fondation ont été déployées dans le cadre de cette campagne, à savoir une unité de consultations en ophtalmologie, une unité dédiée à la gynécologie, une unité de soins dentaires, une unité de biologie, une unité de radiologie-échographie et une pharmacie.