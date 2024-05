Tan-Tan : Débat sur le rôle des médias pour la réussite du Mondial 2030

26/05/2024

Des universitaires et professionnels de l'information et du sport ont débattu, vendredi à Tan-Tan, du rôle des médias pour la réussite de l'organisation par le Royaume de la Coupe du monde 2030.



Lors d’un colloque sur le thème "Le rôle des médias nationaux dans l’accompagnement de l’organisation par le Royaume de la Coupe du monde 2030", le président de l'association marocaine de la presse sportive, Badr Eddine Al Idrissi, a indiqué que les médias sont appelés à accompagner les préparatifs du Royaume pour l’organisation de cette manifestation planétaire conjointement avec l'Espagne et le Portugal, et à faire connaître les potentialités culturelles et civilisationnelles du Maroc dans tous les domaines.



Il a souligné que les médias, qui constituent l'un des leviers les plus puissants de l’organisation de cet événement sportif majeur, doivent être pleinement préparés au niveau professionnel et logistique, non seulement pour assurer la couverture médiatique mais aussi pour contribuer au succès de l’organisation.



De son côté, le directeur de l'Institut supérieur de l'information et de la communication à Rabat, Abdellatif Bensfia, a mis l’accent sur la stratégie médiatique de l'ISIC pour accompagner cet événement sportif mondial, ajoutant que le Mondial 2030 "n'est pas seulement des matchs, mais surtout un modèle sociétal qui nécessite une nouvelle mentalité".



Dans ce contexte, il a indiqué que l'ISIC a lancé un master spécialisé en sport de haut niveau et instauré un changement radical au niveau des programmes de formation et des contenus, soulignant que la formation d'une nouvelle génération de professionnels des médias exige une culture sportive et des compétences techniques, technologiques et la maîtrise des langues vivantes.



De son côté, Oualid Kebir, journaliste et militant politique algérien, a évoqué les répercussions positives de l'organisation de la Coupe du monde au Maroc aux niveaux arabe, régional et africain, notant que la Coupe du monde contribuera à renforcer la position du Maroc sur la scène internationale ainsi que ses relations avec les pays arabes et africains.



Il a relevé que le Maroc va connaître d’importants investissements notamment au niveau des infrastructures et du secteur du tourisme, ajoutant que la Coupe du monde permettra également du Royaume de promouvoir ses politiques environnementales durables.



Ce colloque, auquel ont assisté notamment le gouverneur par intérim de la province de Tan-Tan, Amrou Hamda et le président du conseil provincial de Tan-Tan, Noureddine Lamzouki, est organisé par le Syndicat National de la Presse Marocaine en partenariat avec l'association marocaine de la presse sportive, dans le cadre de la 4ème édition du Grand concours national de la presse et des médias d’Oued Noun.