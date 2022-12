Tamwilcom: l'activité de crédit par signature en faveur des TPME atteint plus de 19 MMDH

09/12/2022

Le domaine d’activité de Tamwilcom de crédit par signature en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) a enregistré globalement un volume d’engagement de plus de 19 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, avec une bonne progression par rapport à l'année précédente s’élevant à 34%.



Les principales banques bénéficiaires des produits génériques de la Société nationale de la garantie et du financement de l'entreprise (SNGFE) au titre de l’exercice 2021 sont principalement Attijariwafa Bank (29%), suivie de Bank Of Africa (23%) et du Groupe Banque Populaire (20%), indique Tamwilcom dans son rapport d'activité annuel au titre de l'exercice 2021.



L’offre courante de l’activité de crédit par signature en faveur des TPME est composée des produits "Damane Istitmar", "Damane Atassyir" et "Damane Express", destinés à faciliter l’accès de cette catégorie d’entreprises au financement de leurs différents besoins liés aussi bien à l’investissement qu’à l’exploitation, ajoute la même source.



Concernant Damane Istitmar destiné essentiellement à la garantie des crédits d’investissement en faveur des PME, les engagements au titre de ce produit ont atteint un montant de 2,6 MMDH. Ce qui a permis de mobiliser des crédits d’une enveloppe de 5,1 MMDH et de générer des investissements de 7,5 MMDH. Pour Damane Attassyir, destiné à la garantie du financement des besoins de fonctionnement des PME, ce produit a couvert un volume de crédits de plus de 25,7 MMDH pour des engagements de 13,1 MMDH.



S'agissant de Damane Express destiné essentiellement à la garantie des crédits en faveur des TPE, l’activité de ce produit a totalisé un volume d’engagements de 3,3 MMDH couvrant des crédits de 4,7 MMDH.