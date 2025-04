Tamwilcom et Flat6Labs signent un partenariat en faveur de l’accélération des startups marocaines innovantes

16/04/2025

L’institution financière publique et la société de capital-risque d’amorçage mettront l’accent sur les secteurs à fort potentiel

Tamwilcom et Flat6Labs ont affirmé leur engagement commun en faveur de l’émergence d’un écosystème entrepreneurial marocain mieux structuré, plus compétitif et tourné vers l’innovation en signant lundi 14 avril un partenariat visant à lancer un programme d’accélération des startups marocaines.S’inscrivant dans le cadre de la collaboration conclue avec la Société financière internationale (IFC) en décembre 2023, ce partenariat a été signé entre l’institution financière publique et la société de capital-risque d’amorçage marocaines au premier jour du plus grand Salon tech et starup en Afrique, GITEX Africa 2025.En plus d’entrer dans les priorités des ambitions du Royaume en matière d’innovation technologique, ce programme mettra l’accent sur l’accompagnement des startups marocaines évoluant dans les secteurs à fort potentiel : AgriTech, FinTech, Industrie 4.0, CleanTech/GreenTech, Santé, Big Data, IA, ….D’après les deux parties, il permettra aux startups de bénéficier d’un accompagnement pointu de la part de Flat6labs, considérée parmi les principales sociétés de capital-risque d’amorçage de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).L’expertise de Flat6Labs, qui gère actuellement des programmes réputés de la région et investit chaque année dans plus de 100 startups innovantes, axées sur la technologie, « aidera à structurer une étape clé du parcours entrepreneurial : l’accélération des projets innovants, condition essentielle à une levée de fonds réussie », comme l’a expliqué le directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini.D’après ce dernier, le programme que déploieront les deux partenaires sera « complété par une offre de financement appropriée », selon les termes du partenariat.Toujours selon les deux parties, ce financement devrait permettre d’accélérer l’étape de levée de fonds en capital risque. Gestionnaire de plusieurs-fonds d’amorçage totalisant pour plus de 85 millions de dollars d’actifs gérés, la société Flat6Labs doit justement concevoir et mettre en œuvre un programme complet d’accompagnement, axé sur la préparation des startups à la levée de fonds.Pour Yehia Houry, Chief Programs Officer chez Flat6Labs, les objectifs assignés à ce programme font partie de l’ADN de la société. A savoir : « Libérer le potentiel de startups à fort impact, en leur apportant les outils nécessaires pour grandir, se structurer et attirer les financements dont elles ont besoin pour se développer à l’échelle nationale et internationale », a-t-il déclaré.Pour le représentant régional de l’IFC au Maghreb, David Tinel, la coopération entre Tamwilcom et l’institution financière internationale s’inscrit dans le partenariat de longue date du Groupe de la Banque mondiale. Pour lui, il ne fait aucun doute qu’elle renforcera l’offre de financement aux startups et entreprises innovantes marocaines, à un moment décisif pour elles. Et d’ajouter : cela « favorisera ainsi l’innovation technologique au Maroc », a-t-il affirmé.Pour rappel, le Gitex Africa ferme ses portes ce mercredi 16 avril.