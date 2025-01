Tamri-Cap Ghir : Levée de l'interdiction sur le ramassage et la commercialisation des produits conchylicoles

26/01/2025

Le Secrétariat d'Etat chargé de la Pêche maritime relevant du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a annoncé, vendredi, la levée de l'interdiction sur le ramassage et la commercialisation des produits conchylicoles collectés au niveau de la zone conchylicole classée Tamri-Cap Ghir, relevant de la région d'Agadir.



Il est porté à la connaissance du public, que le Comité Technique chargé du suivi du milieu marin et des produits conchylicoles, a examiné les résultats d’analyses effectuées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) au niveau de la zone conchylicole classée Tamri-Cap Ghir (Région d’Agadir)", indique un communiqué du Secrétariat d'Etat.



Les résultats d’analyses ont montré une stabilité du milieu et une purification totale des moules au niveau de la zone conchylicole classée Tamri-Cap Ghir relevant de la circonscription maritime d’Agadir.



Par ailleurs, il est recommandé aux consommateurs de ne s'approvisionner qu'en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d'identification et commercialisés dans les points de vente autorisés (marchés officiels), ajoute la même source.



Les coquillages colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique, avertit le communiqué.