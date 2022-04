Talha Jibril, l’invité de “Marou Mine Houna ”

20/04/2022

La chaîne Athaqafia diffusera vendredi soir à partir de 23 heures le parcours de Talha Jibril, écrivain et homme de média atypique. Talha Jibril, vétéran du journalisme, a interviewé plusieurs fois feu le Roi Hassan II, mais aussi d’autres chefs d’Etat : Mouammar Kadhafi, Yasser Arafat, Hosni Moubarak, le Roi Fahd ou encore Saddam Hussein : de grandes personnalités politiques, toutes décédées. Ce journaliste soudanais ne pensait pas, à ses débuts, s’installer au Maroc, mais depuis qu’il y avait mis les pieds, il ne pouvait s’imaginer vivre ailleurs. Un pays qui lui avait permis de cumuler une expérience enrichissante dans le domaine du journalisme et de l’écriture. Son portrait est à suivre sur la chaîne culturelle Arrabiaa dans l’émission présentée par Yassmine Derhourhi et réalisée par Fatine Janane Mohammadi.