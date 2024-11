Takaful : 43,6 MDH de primes au S1-2024

05/11/2024

L’activité Takaful a généré un volume global de primes de 43,6 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de 2024, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).



La catégorie Takaful famille, qui comprend l’assurance décès et l’investissement Takaful, domine largement avec 89,7 % du total des primes, précise l’ACAPS, dans un document sur la situation du secteur des assurances et de la réassurance au 1er semestre 2024.



En comparaison, l’assurance incendie et la couverture contre les événements catastrophiques représentent des parts plus modestes, avec respectivement 8,6 % et 0,8% du volume global.



En matière de débours, les opérateurs Takaful ont engagé, pour le compte des Fonds Takaful, des prestations et frais de l’ordre de 13,5 MDH, dont 11,2 millions au titre de l’assurance Takaful famille.

Et de noter que le Fonds de réassurance Takaful, géré par le réassureur national à travers une fenêtre dédiée, a généré un volume d’acceptations de 2,8 MDH à fin juin 2024.