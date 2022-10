Taghjijt à l’heure de la 17ème édition de la foire des dattes

20/10/2022

La commune de Taghjijt (province de Guelmim) abritera du 19 au 22 octobre courant la 17ème édition de la foire des dattes sous le signe "Les oasis du Sud et les enjeux du Nouveau modèle de développement".



Au menu de cette édition, initiée par l'Association de la foire des dates à Taghjijt, en partenariat avec la commune territoriale de Taghjijt, figurent l’organisation d’une exposition de produits agricoles, des ateliers sur le marketing numérique des produits de terroir et la position de la femme oasisienne dans l’économie , ainsi qu’une table ronde sur la réalité et les perspectives du tourisme à Taghjijt.



Cette édition verra également la tenue de séminaires sur “les ressources en eau dans la région de Guelmim Oued-Noun: Taghjijt comme modèle”, “les oasis du Sud et les enjeux du Nouveau modèle de développement”, “Culture, identité et catalyseurs du développement: approches et visions”



Les activités de cette foire qui revient après deux années d’absence en raison de la pandémie de covid-19 seront ponctuées par des soirées artistiques, des jeux équestres et des courses sur route.