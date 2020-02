Tableaux relevés à la 33ème édition du Med Avenir

24/02/2020 Mohamed Bouarab

Les courts du COC à Casablanca abriteront de la période allant du 29 février jusqu’au 7 mars prochain les péripéties de la 33ème édition du Med Avenir.

Placé sous le Haut patronage de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et sous l’égide de l’ITF et de la FRMT, ce tournoi, grade 1, ne dérogera pas à la règle avec la participation de bon nombre des meilleures raquettes du circuit international juniors.

Pour l’édition 2020, et comme a tenu à le souligner le président du COC, Dr Abderrahim El Houari, les deux tableaux de compétition aussi bien chez les garçons que chez les filles ont été ramenés de 48 à 32 engagé(e)s.

Ainsi, ils seront pas moins de 12 joueurs du Top 100 à disputer le Med Avenir et c’est l’Italien Flavio Cobolli, 11ème joueur mondial qui a été retenu tête de série n :1. En plus de celui-ci, le public attendu en grand nombre, pourra voir à l’œuvre l’Ivoirien Eliakim Coulibaly (18ème ITF), le Polonais Mikolaj Lorens (28ème ITF), sans omettre l’armada française conduite par Giovanni Mpetshi Perricard (31ème ITF), en plus de Lilian Marmousez (51ème ITF), Axel Garcian (60ème ITF), Mehdi Sadaoui (62ème ITF) et Max Westphal (77ème ITF).

Quatre joueurs marocains sont inscrits au tableau des qualifs, à savoir Aissa Benchakroun, Mehdi Benchakroun, Assil Boussayri et Mouad Naoui, classés respectivement 230è, 333è, 596è et 851è.

A l’instar du tableau des garçons, celui des filles sera rehaussé par la participation de 12 joueuses parmi les cent premières mondiales, avec comme tête de série n :1, la Française Selena Janicijevic (24è).

Le tableau final des filles sera également marqué par l’engagement de la Marocaine Yasmine Kabbaj (150è), au moment où sa compatriote Salma Loudili devra passer par les qualifs, tour qui se jouera le week-end prochain. Sachant que l’entame des rencontres simple du tableau final est prévue le 2 mars, alors que le lendemain, mardi 3 mars, place au début des matches du double.

Il convient de signaler en dernier lieu que de nombreuses activités seront programmées tout au long de la semaine tennistique du COC dont un hommage qui sera rendu à Moulay Driss Alaoui Mdaghri, membre honorable du club.





Clijsters soumise à six contrôles antidopage avant son retour à la compétition



Kim Clijsters, ancienne N.1 mondiale de tennis, qui a annoncé son retour à la compétition lundi à Dubaï, a fait l'objet de six contrôles antidopage avant de pouvoir réintégrer le circuit WTA.

La Belge de 36 ans a du subir des contrôles hors compétition conformément aux règles de l'ITF afin de pouvoir reprendre la compétition en 2020 en tant que joueuse "réintégrée" après une absence des courts de sept ans.

La triple lauréate de l'US Open (2005, 2009 et 2010) a été battue 6-2, 7-6 (6), lundi, par l'Espagnole Garbine Muguruza au 1er tour du tournoi de Dubaï.