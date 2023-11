Table ronde sur les moyens d'équilibrer la croissance économique et les impératifs sociaux

Toujours dans le cadre du Forum pour l'investissement en Afrique, les moyens d'équilibrer la croissance économique et les impératifs sociaux ont été au centre d'une table ronde, tenue mercredi.



S'exprimant à cette occasion, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a relevé que le Maroc, grâce notamment à sa stabilité et à son esprit de solidarité qui fait partie de sa culture, a pu faire face aux différents défis.



Les mécanismes mis en place par le Maroc ont permis de faire face aux multiples crises et d'entamer le processus des réformes sociales, qui est en train d'avancer à pas sûrs, a ajouté M. Baïtas.

"Le Royaume du Maroc se distingue par ses différents atouts et s'érige en tant que modèle à suivre par d'autres pays", a relevé le ministre.



Pour sa part, la membre de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, Sayeeda Warsi, a souligné que le développement économique d’un pays doit être placé dans son propre contexte, notant qu'il est important de fixer en avance les impératifs sociaux que le gouvernement veut soutenir et ceux qu’il désire changer.



En outre, elle a soulevé la nécessité de déployer le mécanisme d'aide sociale lorsque le développement économique ne permet pas d’atteindre les objectifs escomptés, mettant en exergue le rôle des filets de sécurité pour s’assurer que toutes les franges de la société peuvent bénéficier de la croissance économique.