Taarabt heureux de renouer avec Benfica

16/08/2019



L'international marocain Adel Taarabt vient de renouveler son contrat avec le Benfica Lisbonne jusqu'en 2022, a annoncé le club portugais sur son site officiel.

Le milieu de terrain, âgé de 30 ans et originaire de Fès, a été convoqué par l'entraîneur de Benfica Bruno Lage et a intégré l'équipe principale qui disputera le championnat national, ajoute la même source.

"Je suis très heureux de ce nouveau chapitre de ma vie. Je pense que ce prolongement de contrat est un vote de confiance. Je suis très fier que le club croie en moi", a déclaré Taarabt lors de la signature du contrat, cité par le service de presse de Benfica.

Il a également fait état du bon début de saison du champion en titre : "Nous avons eu un bon départ, mais nous ne sommes qu’au début de la saison et nous sommes concentrés sur nos objectifs", a souligné le joueur marocain.

"C'était le meilleur départ possible", a-t-il ajouté, se félicitant du résultat du premier match de la saison disputé samedi dernier contre Paços de Ferreira, qui s'est terminé par une victoire écrasante du Benfica, 5 buts à 0.

"Je me sens bien à l'aise, c'est certain. Je n'ai jamais perdu confiance parce que je sais ce que je peux donner à l'équipe et je suis ici pour aider et apporter ma contribution", a conclu Taarabt.