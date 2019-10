“TV5 Monde” et “Voyage” réalisent un documentaire sur Ouarzazate et sa région

31/10/2019

Les chaînes de télévision françaises "TV5 Monde" et "Voyage" viennent de réaliser un documentaire découverte sur Ouarzazate et sa région, dans le cadre d’un voyage de presse organisé du 24 au 26 octobre par le Conseil provincial du tourisme (CPT), en partenariat avec la délégation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à Paris.

Ce documentaire de 52 minutes sera diffusé sur "TV5 Monde", première chaîne francophone au monde présente sur les 5 continents avec une audience hebdomadaire estimée à 55 millions de téléspectateurs, et "Voyage", l’une des toutes premières télévisions spécialisées dans le segment du voyage et de la découverte, indique un communiqué du CPT d’Ouarzazate.

Au programme de tournage de ce documentaire, figuraient des visites et des prises de vue dans les plus beaux sites d’Ouarzazate et sa région, le but étant de faire voyager le touriste intelligemment en allant à la découverte des richesses et de la beauté de cette région du Maroc avec ses paysages, son patrimoine historique, son style de vie et ses traditions.

Au-delà de la découverte d’Ouarzazate et ses paysages, l’équipe est allée à la rencontre d’artisans pour découvrir leur savoir-faire, ainsi que de personnes pour partager avec l’audience leur musique, gastronomie ou art. Le CPT souligne que ce documentaire découverte est de nature à renforcer l’image d’Ouarzazate en tant que destination authentique auprès des téléspectateurs français et internationaux et à contribuer à la hausse des flux des touristes français vers cette ville.

La même source a rappelé, dans ce cadre, la mise en place par la compagnie aérienne Ryanair de liaisons directes entre Marseille, Bordeaux et Ouarzazate en avril 2019, ainsi que d’une nouvelle connexion aérienne entre Paris et Ouarzazate par Transavia, dont le démarrage est prévu le 7 novembre 2019.