Systèmes financiers: Nezha Hayat appelle à une action collective pour faire face aux risques

28/11/2024

De nombreux défis menacent la stabilité des marchés des capitaux, selon la présidente de l’AMMC

La présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et présidente du Comité régional Afrique et Moyen-Orient (AMERC) de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (IOSCO), Nezha Hayat, a appelé, mardi à Rabat, à une action collective pour naviguer dans les complexités des systèmes financiers."Une coordination efficace est fondamentale pour assurer la stabilité et la résilience des systèmes financiers", a estimé Hayat qui intervenait à l’occasion de la 4ème édition du Symposium régional de haut niveau sur la Stabilité financière (les 26 et 27 novembre).Ainsi, elle a souligné l’importance cruciale de la collaboration entre les autorités du système financier, tant au niveau national qu’international, et de la coordination comme étant un facteur fondamental de stabilité financière."De nombreux défis menacent la stabilité des marchés des capitaux. En plus des risques tels que la concentration, l’interconnexion et le manque de liquidité, nous avons récemment été confrontés à des risques émergents liés à l’innovation financière, à la cybersécurité et au climat", a-t-elle expliqué.Ainsi, la coordination internationale entre les autorités des marchés des capitaux est extrêmement précieuse pour identifier, évaluer et traiter les risques, a-t-elle soutenu.Rappelant les objectifs fondamentaux de cette coordination, en termes de renforcement de la protection des investisseurs, de développement de marchés transparents et efficients, et d'atténuation des risques systémiques, la responsable a mis l'accent sur l’importance d’une "coopération réglementaire renforcée" dans le but de favoriser un "écosystème financier résilient et inclusif répondant aux besoins de toutes les parties prenantes".Le partage de connaissances et d'expériences peut améliorer considérablement nos cadres de gestion des risques, a-t-elle estimé.Pour sa part, Martin Moloney, secrétaire général adjoint du Conseil de stabilité financière, a affirmé la nécessité de promouvoir la collaboration transfrontalière au sein de l’écosystème financier afin de faire face aux défis clés de la stabilité financière.Notant que la stabilité financière est une condition préalable pour améliorer la prospérité des populations et construire un avenir sûr, M. Moloney a relevé l’importance de comprendre et d’évaluer les risques qui pèsent sur le système financier afin d’adopter "l’approche la plus adéquate garantissant la résilience suffisante pour face face aux chocs"."Notre rôle est également de coordonner lors de l'élaboration des politiques afin de mieux gérer les vulnérabilités sans perdre les opportunités inhérentes au système financier", a-t-il soutenu.La 4ème édition a pour objectif de mettre en lumière les défis complexes et les risques pesant sur la stabilité financière, notamment depuis 2020, tout en renforçant les moyens de coopération dans le domaine.Placé sous le thème "Stabilité financière en Afrique à l’épreuve des incertitudes géoéconomiques et des risques émergents", ce symposium a été marqué par des panels, des sessions et des débats visant à partager de l’expertise, des expériences et des informations relatives aux défis de la stabilité financière et à renforcer davantage la coopération dans les domaines de stabilité financière et de supervision macroprudentielle.