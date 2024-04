Système de management de l'environnement: La Centrale diesel de Laâyoune certifiée ISO 14001-V2015

03/04/2024

La Centrale diesel de Laâyoune de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), d'une capacité installée de 93 MW, a passé avec succès, en février dernier, un audit de certification conformément à la norme ISO 14001-Version 2015.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet de mise en place du Système de management de l’environnement (SME) au niveau des Centrales turbines à gaz et diesel de l'ONEE dans les régions du Sud du Royaume, indique l'ONEE dans un communiqué.



Il s’agit de la 2ème distinction du genre, après celle de la Centrale diesel de Tan Tan, d'une capacité installée de 115,5 MW, certifiée en mars 2023, note la même source.

Réalisé par un organisme de renommée, l'audit a concerné l’ensemble des processus managériaux, opérationnels et de supports pour toutes les activités de la Centrale diesel de Laâyoune.



La réussite de cette opération est le fruit de l'engagement et de l'implication du management et de tous les collaborateurs pour la réalisation des actions visant à réduire l'impact sur l'environnement, à assurer l’usage raisonné des ressources naturelles et à améliorer les performances environnementales, conformément aux orientations de l'Office.