Syndicats des joueurs et ligues nationales portent plainte contre la Fifa

Calendrier surchargé

16/10/2024

Les principaux organismes représentant les footballeurs et les ligues nationales en Europe ont déposé lundi une plainte auprès de la Commission européenne, accusant la Fifa d'abuser de sa position dominante concernant les changements apportés au calendrier des matches internationaux et l'expansion continue des tournois.



La branche européenne de la FIFPro (syndicat mondial des joueurs), les ligues européennes réunies en association ainsi que la ligue espagnole (LaLiga) ont annoncé lors d'une conférence de presse commune à Bruxelles que l'instance dirigeante du football mondial "abuse d'un évident conflit d'intérêts en étant à la fois instance régulatrice, organisatrice et actrice des compétitions" en violation du droit européen.



Selon ces organismes, les règles et le comportement de la Fifa "nuisent aux intérêts économiques des ligues nationales, ainsi qu'à la santé des joueurs dans le football européen".



"Une action en justice devant la Commission européenne est devenue nécessaire pour sauvegarder le secteur du football européen", ont-ils ajouté.

La Fifa est notamment accusée de ne pas avoir mené de consultations sur les récents changements apportés au calendrier, tels que l'introduction d'une Coupe du monde des clubs à 32 équipes en fin de saison.



Ce qu'elle nie, faisant référence à, au moins, une réunion commune à laquelle participait Gianni Infantino, son président, avec les dirigeants de la FIFPro et ceux de l'Association des footballeurs professionnels (PFA), le syndicat des joueurs en Angleterre et au pays de Galles, à Manchester en 2022 sur le sujet.

La première édition de la Coupe du monde des clubs élargie aura lieu aux États-Unis en juin et juillet de l'année prochaine et 12 clubs européens devraient y participer.



De nombreux joueurs seront donc obligés de jouer lors d'une période où ils auraient pu bénéficier d'une pause de fin de saison, un an avant la Coupe du monde élargie à 48 équipes qui se déroulera en Amérique du Nord.



Un récent rapport de la FIFPro a accusé les instances dirigeantes du football de mettre en danger la santé des joueurs, tandis que certains joueurs de premier plan ont évoqué la possibilité de se mettre en grève pour protester contre les exigences croissantes qui leur sont imposées.



Les représentants des ligues nationales, quant à eux, craignent que leurs compétitions soient les plus touchées, car les meilleurs joueurs manqueront inévitablement plus de matches nationaux pour se reposer.



Dès avant cette plainte, la Fifa avait dénoncé en juillet "l'hypocrisie" des ligues "qui préfèrent apparemment un calendrier rempli de tournées d'été, qui impliquent souvent de nombreux déplacements dans le monde entier".