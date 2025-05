«Symphonie de spontanéité et de composition», thème d'une exposition d’arts plastiques à Ifrane

03/05/2025

Le vernissage d’une exposition sous le signe "Symphonie de spontanéité et de composition", s’est déroulé mardi à Ifrane.



Cette exposition, organisée en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation- formation et qui se poursuit jusqu’au 15 juin, permet de découvrir les tableaux de deux artistes plasticiens de la région Fès-Meknès, Youssef Belmahdi et Cheikh Zidor, dont les œuvres reflètent une expérience esthétique unique, placée sous le signe de l’originalité, de la sensibilité et de la créativité contemporaine.



Portés par des démarches artistiques distinctes, les deux créateurs convergent dans une même quête : celle de l’exploration intuitive de la couleur, de la lumière et du geste pictural. Leurs univers, bien que différents dans la forme, dialoguent par leur vitalité, leur sincérité, et leur capacité à évoquer l’émotion brute.



Dans une déclaration à la MAP, Youssef Belmahdi a souligné avoir "transformé l'écriture arabe en un style pour former des compositions diverses et variées, qui diffèrent selon la diversité des lettres dans un style abstrait géométrique, caractérisé par des formes et des courbes harmonieuses et fluides, avec une base colorée qui distingue ce travail artistique sur la scène artistique marocaine".



En réalité, a-t-il ajouté, la forme et la lettre picturale "ne visent pas à transmettre un message ou un sens, mais sont devenues un concept plastique visuel autonome qui englobe l'ensemble de l'œuvre d'art".



De son côté, l’artiste Cheikh Zidor a indiqué que le thème de ces œuvres est "la culture spirituelle à travers l'espace restreint".



Cette exposition, selon ses organisateurs, se présente comme "une ode à la lumière, à la spontanéité de l’acte créatif et à l’émerveillement visuel invitant le public à une immersion poétique dans l’univers de deux artistes profondément enracinés dans leur territoire, mais résolument tournés vers une expression plastique libre et actuelle".



Deuxième exposition du genre organisée par la Fondation Mohammed VI à Ifrane, cet événement vient confirmer l’engagement de cette institution en faveur de la valorisation des talents artistiques régionaux et du soutien aux courants plastiques émergents, contribuant ainsi au rayonnement culturel de la région.