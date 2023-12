Sylvio Mendes Campo Júnior : Inspirants, les Lions de l’Atlas sont un modèle et une référence

08/12/2023

Les Lions de l’Atlas sont devenus une "référence" et une "inspiration", a indiqué le sélectionneur de l'équipe nationale de football d’Albanie, Sylvio Mendes Campo Júnior, disant "rêver d'un parcours à l'Euro 2024 identique à celui du Maroc au Mondial 2022".



Dans un entretien accordé au site de la FIFA, largement relayé par la presse albanaise, Sylvinho a dit "s'inspirer du Maroc pour réussir l'aventure albanaise dans l'Euro 2024", notant que la success story marocaine au Mondial du Qatar est désormais une "référence".



Selon le coach brésilien, "les Lions de l'Atlas ont assuré avec brio et ont émerveillé’’, souhaitant ‘’une bonne continuation à cette grande équipe’’.

Demi-finalistes de la dernière Coupe du monde, "les Lions de l’Atlas s’affirment comme un bon modèle’’, a-t-il ajouté.



Sylvinho a réussi à qualifier les Aigles de l’Albanie pour l’Euro 2024 (Allemagne, 14 juin-14 juillet) pour la 2e fois de leur histoire, après une première qualification en 2016. Petit poucet du groupe B aux côtés de l’Italie, de l’Espagne et de la Croatie, l’Albanie ambitionne de créer la surprise dans ce groupe relevé.