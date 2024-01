Svenja Schulze qualifie de "solide" le partenariat maroco-allemand

29/01/2024

La ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze, a salué, jeudi à Rabat, les relations unissant le Royaume du Maroc et l'Allemagne. "Nous avons vraiment un partenariat solide", s'est félicitée Mme Schulze dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



La ministre allemande a, dans ce sens, noté que les discussions ont porté sur des questions d'intérêt commun, dont la politique migratoire, le climat et l'énergie. Mme Schulze, qui effectue une visite de travail au Maroc, a, par ailleurs, souligné la volonté d'approfondir la coopération avec le Royaume dans ces domaines.