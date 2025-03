Suspension confirmée en appel pour le dirigeant de l'OM Medhi Benatia

08/03/2025

La commission d'appel de la Fédération française de football a confirmé jeudi la suspension pour trois mois ferme et trois mois avec sursis de Medhi Benatia, directeur du football de l'Olympique de Marseille, a appris l'AFP de source ayant connaissance du dossier.



Benatia avait été suspendu pour son comportement envers Jérémy Stinat, quatrième arbitre du match disputé le 14 janvier par l'OM contre Lille en 16e de finale de Coupe de France. Impliqué dans le même incident, le président du Losc Olivier Létang avait de son côté été suspendu un mois ferme et un mois avec sursis, sanction confirmée ce jeudi en appel.



La fin de match entre Marseille et Lille au Vélodrome (1-1, Lille qualifié aux tirs au but) avait été très tendue autour des bancs de touche avec l'intervention d'Olivier Létang et l'exclusion de Medhi Benatia pour des propos véhéments contre le quatrième arbitre.



Jérémy Stinat avait ensuite été désigné pour arbitrer le match Auxerre-OM, à l'issue duquel le président marseillais Pablo Longoria avait violemment mis en cause l'arbitrage français, ce qui lui a valu 15 matchs de suspension.

Jeudi devant la commission d'appel de la FFF, Benatia était représenté par l'un de ses avocats et par un avocat de l'OM.



Au sein du club marseillais, la sanction infligée à Benatia a toujours été jugée comme "injuste et disproportionnée", les dirigeants marseillais considérant que Benatia ne s'était pas montré "menaçant" envers M. Stinat.

"On estime que c'est injuste et incohérent, donc on va au bout de la démarche", a expliqué une source au sein du club à l'AFP jeudi avant l'appel.