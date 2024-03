Suprématie de l’AREF-TTA

Championnat national scolaire des arts martiaux

21/03/2024

L'Académie régionale d’éducation et de formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (AREF-TTA) a remporté 19 médailles, dont quatre en or, au Championnat national scolaire des arts martiaux.



L'Académie a souligné, dans un communiqué, que les représentants de la région du Nord ont décroché 19 médailles lors du Championnat national scolaire des arts martiaux, organisé, du 13 au 16 mars à Agadir, à l'initiative du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire (FRMSS), sous le thème "Le sport scolaire pour des élèves ouverts et réussis".



Elle a noté que cette compétition a révélé l'excellence des représentants de la région et leur haut niveau dans cette discipline sportive, précisant qu'ils ont remporté quatre médailles d'or, cinq d'argent et dix de bronze dans les disciplines du karaté, du taekwondo et du wushu.



L'Académie a été représentée à cette compétition par 33 élèves répartis sur les disciplines du karaté, taekwondo, judo et wushu.

A cette occasion, l’Académie a adressé ses sincères félicitations aux élèves médaillés lors de ce championnat, à leurs familles et aux encadrants qui ont veillé à leur préparation.

L'Académie a également salué les efforts déployés par les acteurs éducatifs et administratifs pour promouvoir le sport scolaire dans la région du Nord.