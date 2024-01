Supervision du marché des capitaux : L'AMMC met en place un programme de formation technique avec l’assistance de la SEC

31/01/2024

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé la mise en place d’un programme de formation technique sur la supervision du marché des capitaux avec l’assistance de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis.



"Dans le cadre de la consolidation de sa nouvelle approche de supervision, l'AMMC a organisé, avec la collaboration de la SEC des Etats-Unis, un programme de formation technique sur la supervision et la surveillance basées sur les risques du marché des capitaux et ce, du 22 au 26 janvier 2024 au siège de l’AMMC à Rabat", a indiqué l’AMMC dans un communiqué.



Cette formation dispensée au profit des cadres de l’AMMC vise à promouvoir les meilleures pratiques de régulation et de contrôle au sein du marché des capitaux marocain, rapporte la MAP.



Traitant des thèmes se rapportant aux meilleures pratiques en matière de réglementation, d'inspection, d'enquête et de surveillance au regard des abus de marché, la formation a mis en exergue l’importance de la régulation du marché des capitaux et la protection de l’épargne des investisseurs.



Les experts de la SEC, Julie A. Preuitt, conseillère spéciale principale, Celeste M. Murphy, Conseillère spéciale principale au sein du Bureau des affaires internationales, et Rami Sibay, directeur adjoint au sein de la Division Enforcement, ont partagé leurs connaissances et expériences pratiques dans ces domaines.



Le programme de formation a été marqué par des échanges fructueux entre les participants, offrant un espace interactif pour améliorer la compréhension des meilleures pratiques de régulation du marché des capitaux.



Cet événement constitue une étape significative dans le cadre de la collaboration entre l'AMMC et la SEC et illustre leur engagement continu à renforcer la régulation du marché de capitaux et la protection de l’épargne des investisseurs.