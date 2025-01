Supercoupe d'Espagne : Le Barça se qualifie pour la finale et attend le Real

10/01/2025

Porté par ses jeunes prodiges Gavi et Lamine Yamal, le FC Barcelone s'est qualifié mercredi pour la finale de la Supercoupe d'Espagne aux dépens de l'Athletic Bilbao (2-0) et attend désormais son adversaire.



Bien servi en retrait par son latéral gauche Alejandro Baldé, le jeune milieu espagnol a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis sa grave blessure au genou en novembre 2023 et ouvert le score en concluant un beau mouvement collectif (17e, 1-0), avant de servir parfaitement son cadet Lamine Yamal, auteur d'un enchaînement plein de sang froid pour faire le break (53e, 2-0).



L'équipe basque, qui restait invaincue depuis quinze matchs, a cru revenir dans la rencontre à deux reprises mais les buts d'Oscar De Marcos (82e) et Inaki Williams (87e) ont été finalement refusés pour hors-jeu.



Le Barça affrontera dimanche le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Real Madrid et Majorque dans cette compétition délocalisée en Arabie saoudite, à Jeddah.