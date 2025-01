Supercoupe d'Espagne: Le Barça corrige le Real Madrid dans un Clasico de folie

Mené dès la cinquième minute après un but de Kylian Mbappé, le FC Barcelone a à nouveau corrigé le Real Madrid (5-2) dimanche pour remporter sa 15e Supercoupe d'Espagne au terme d'un match au scénario fou à Jeddah, en Arabie saoudite.



Déjà humilié en octobre sur sa pelouse du Santiago Bernabeu (4-0), le Real Madrid, toujours assoiffé de titres, avait des envies de revanche. Il a finalement connu un nouveau naufrage et subi une véritable leçon de la part de son grand rival, collectivement supérieur et emmené par son irrésistible trio d'attaque Raphinha-Lewandowski-Lamine Yamal.



Menés 5-1 en début de seconde période, les hommes de Carlo Ancelotti, qui visaient un troisième titre à la mi-saison, n'ont pas su enflammer la rencontre et refaire leur retard après l'exclusion du gardien barcelonais Szczesny suivie de la réduction du score sur coup franc du Brésilien Rodrygo (60e, 5-2).



Malgré un Kylian Mbappé doublement décisif, d'abord premier buteur du match (5e) puis à l'origine de l'exclusion du gardien polonais Wojciech Szczesny, sorti de sa retraite pour venir suppléer Marc André ter Stegen (57e) et préféré à Inaki Pena, le club madrilène n'a finalement existé que par à-coups et par le talent de ses stars.



Et il est souvent, trop souvent, apparu totalement dépassé défensivement face à la force collective catalane et aux éclairs de génie de ses attaquants, à l'image de l'international français Aurélien Tchouaméni, en grande difficulté au poste de défenseur central pour pallier l'absence d'Eder Militao.



"Nous avons mal défendu et cela nous a coûté le match. Ils ont marqué leurs buts assez facilement", a regretté Carlo Ancelotti sur Movistar.

Le défenseur français Jules Koundé s'est lui félicité de la performance collective barcelonaise:



"Nous avons fait preuve de beaucoup de calme et de patience, en sachant que si nous appliquions le plan, nous gagnerions. Je suis très fier de l'équipe. Juste après le carton rouge, nous nous sommes réunis et avons dit que nous allions devoir souffrir et rester derrière, mais nous avions un gros avantage et on ne pouvait pas le laisser s'échapper", a-t-il déclaré.



Ce choc au sommet entre les géants du football espagnol, deux des clubs les plus suivis de la planète, a débuté sur un rythme fou et offert un beau spectacle au public saoudien pendant près de 70 minutes, le gardien belge Courtois parvenant dans un premier temps à repousser les tentatives précoces de Lamine Yamal (2e) et Raphinha (4e) pour permettre à Kylian Mbappé d'ouvrir le score sur un contre fulgurant (5e, 1-0) et de signer son premier but dans un Clasico.



Le prodige espagnol Lamine Yamal, lancé par Robert Lewandowski sur son pied gauche, lui a répondu en ajustant Courtois au bout d'un rush plein de classe (22e, 1-1), avant que la rencontre ne s'emballe totalement.



Supérieur collectivement avec près de 70% de possession à la demi-heure de jeu, le Barça a fini par matérialiser sa domination en inscrivant trois buts en dix minutes, d'abord sur un penalty plein de sang froid de Lewandowski (36e, 2-1) pour une faute de Camavinga sur Gavi, puis une tête de Raphinha pour couper un centre tendu de trente mètres de Jules Koundé (39e, 3-1) et un contre parfait conclu par Alejandro Balde (45e+10, 4-1).



La partie, qui aurait pu prendre une autre tournure au retour des vestiaires lorsque la reprise de volée de Rodrygo est venue s'écraser sur le poteau de Szczesny (47e), s'est à nouveau emballée ensuite sous l'impulsion de Raphinha, auteur d'un doublé dans un numéro de soliste pour punir une défense madrilène sans réponse (48e, 5-1).



Lancé dans la profondeur par un Jude Bellingham bien muselé par les milieux de terrain barcelonais, Kylian Mbappé a sonné la révolte, provoqué l'exclusion du gardien polonais (57e), et tout tenté pour ramener les siens vers une improbable remontada après la réduction du score de Rodrygo (60e, 5-2).



Mais même un Mbappé au coup de rein retrouvé n'a pas suffi face à la nouvelle démonstration collective des hommes d'Hansi Flick, dont c'est le premier trophée avec le club catalan. Un tournant, peut-être, dans la saison du Barça, tout proche de redevenir grand.