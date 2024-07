Superbe sursaut républicain accompli par le NFP

Un vent salvateur de gauche souffle sur l’Europe

08/07/2024

​70% de l’électorat français stoppent net le Rassemblement national

Le rassemblement national bloqué dans son élan du premier tour parla gauche française. Un exploit qui intervient juste après la victoire du Labour en Grande Bretagne.



Un nouveau vent de gauche souffle sur le continent européen. En effet, le Parti travailliste sous la direction de Keir Starmer a remporté une victoire écrasante lors des législatives au Royaume-Uni tenues jeudi 4 juillet, mettant fin à 14 ans de pouvoir du Parti conservateur, tandis que l’alliance de la gauche en France, rassemblée sous la bannière du Nouveau Front Populaire (NFP), a créé la surprise en remportant 182 sièges à l’Assemblée nationale devançant la coalition présidentielle (Ensemble) 2ème avec 168 sièges estimés et faisant barrage à l’extrême droite 3ème avec 143 sièges.



Suite à l’annonce des premiers résultats, le chef de file de La France insoumise (LFI) Jean Luc Mélenchon a pris la parole pour saluer la mobilisation électorale en vue d’“arracher un résultat que l’on disait impossible”.



« Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui. Ce soir, le RN est loin d’avoir la majorité absolue », s’est-il félicité, estimant qu’il s’agit là d’ « un immense soulagement pour des millions de personnes qui constituent la nouvelle France ».



« Une majorité a fait un autre choix pour le pays » que l’extrême droite, a ajouté M. Mélenchon, estimant que désormais « la volonté du peuple doit être confirmée », réclamant la nomination d’un Premier ministre issu de sa coalition.



En effet, le NFP, qui réunit la France insoumise (LFI), les socialistes ainsi que les écologistes, fait pression sur le président français pour nommer un candidat de ses rangs. "Il faut que, dans la semaine, nous puissions être en mesure de présenter une candidature" au poste de Premier ministre, actuellement occupé par le macroniste Gabriel Attal, a déclaré lundi le patron du Parti socialiste Olivier Faure.



La cheffe des écologistes, Marine Tondelier, a estimé sur RTL qu'Emmanuel Macron "devrait appeler aujourd'hui" la gauche à lui transmettre un nom de Premier ministre.



Pour sa part, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il attendait de connaître la "structuration" de la nouvelle Chambre pour décider qui appeler au poste de Premier ministre, selon l’AFP.



Son Premier ministre Gabriel Attal a souligné dès dimanche soir qu'il lui remettrait lundi sa démission, conformément à la tradition républicaine. Pour autant, il s'est dit prêt à rester à son poste "aussi longtemps que le devoir l'exigera", à l'approche de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.



La majorité sortante présentera des "conditions préalables à toute discussion" en vue d'une majorité, a prévenu le patron de Renaissance et ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, citant la laïcité, la construction européenne et le soutien à l'Ukraine.

Quant au RN, il a fini bien loin de la majorité relative promise par les sondages, plus encore de la majorité absolue espérée.



« Notre victoire n'est que différée », a réagi la cheffe de file de l'extrême droite Marine Le Pen, au moment où le candidat à Matignon Jordan Bardella fustigeait « l'alliance du déshonneur » du front républicain.



Pour le quotidien espagnol El Pais, la victoire de la gauche en particulier et des démocrates en général qui ont fait bloc contre les formations politiques d’extrême droite et xénophobes est une leçon politique pour l’Europe tout entière.



« Les élections de ce dimanche en France ont démontré que le cordon sanitaire contre l’extrême droite a non seulement fonctionné, mais il l’a aussi fait dans les deux sens du spectre idéologique du front républicain : de la gauche -le vainqueur inattendu des élections- et du centre droit. La France a dit non aux ultras et récompensé l'unité des démocrates. Une leçon pour l’Europe à une époque où la droite modérée a souvent préféré rejoindre des partis ultranationalistes et xénophobes. La France montre le chemin », a commenté le quotidien espagnol dans un édito publié sur son portail.

Et d’ajouter : «Après avoir fait barrage au RN, l'union des démocrates doit être la solution pour réparer le malaise français et, dans l'immédiat, éviter le blocage parlementaire. Ni la France ni l’Europe ne peuvent se permettre un autre scénario».



A rappeler que plusieurs partis de gauche sont aux affaires en Europe notamment en Allemagne, au Danemark ou encore en Espagne.



Mourad Tabet