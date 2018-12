“Supa Modo” remporte le Grand Prix “Ousmane Sembène” à Khouribga

Vibrant hommage au comédien Mohamed Khouyi

24/12/2018 A.A

Le Grand Prix "Ousmane Sembène" de la 21ème édition du Festival du cinéma africain de Khouribga (FCAK) a été décerné au film kényan "Supa Modo" du réalisateur Likarion Wainaina, samedi soir lors de la cérémonie de clôture tenue au complexe culturel de Khouriba. Ce film de 74 minutes raconte l'histoire d'une jeune fille qui rêve de devenir super-héroïne.

Atteinte d'une maladie grave, la fillette verra son village se rassembler pour l'aider à réaliser son rêve. « Supa Modo » est le premier long-métrage du cinéaste kényan Likarion Wainaina qui a réalisé auparavant les courts-métrages "Entre les lignes" (2013) et "Appât" (2015). Le prix du jury "Samir Farid" a été attribué au film "Fatwa" du réalisateur tunisien Mahmoud Ben Mahmoud, alors que le prix du meilleur scénario est revenu au film rwandais "La clémence de la jungle" du réalisateur Joel Karekezis.

Le long-métrage sud-africain "Les moissonneurs" a valu à son réalisateur Etienne Kallos le prix "Idrissa Ouédraogo" de la meilleure réalisation, tandis que le prix du 1er rôle masculin "Mohamed Bastaoui" a été attribué à l'acteur franco-tunisien, Sami Bouajila, pour son interprétation dans le film algérien "Les bienheureux". La jeune comédienne marocaine Khouloud a remporté le prix du 1er rôle féminin pour son rôle dans le film "Indigo".

Le Prix du 2ème rôle masculin est revenu à l'acteur Stéphane Bak pour son rôle dans le long-métrage rwandais "La clémence de la jungle" et la comédienne Lyna Khoudri s'est vu attribuer le Prix du 2ème rôle féminin pour son interprétation dans le film "Les bienheureux". Le Prix "Don Quichotte", décerné par la Fédération nationale des ciné-clubs au Maroc, est revenu au film zambien "Je ne suis pas une sorcière".

Cette édition (15-22 décembre), placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mis en compétition 15 films réalisés par des cinéastes de 14 pays africains et produits entre 2017 et 2018 pour tenter de décrocher le Grand Prix ''Ousmane Sembène''.

En marge de la cérémonie de clôture, un hommage émouvant a été rendu à l'acteur marocain Mohamed Khouyi. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que ce natif de Kelaât Sraghna s'est présenté sur la scène du complexe culturel de Khouribga pour recevoir des mains de l'icône africaine Maimouna N'daiaye, un trophée en hommage à ses performances remarquables.

En effet, Mohamed Khouyi est connu pour avoir interprété de nombreux rôles qui lui ont permis de subjuguer le grand public, tant sur les planches de théâtre que sur le grand écran. Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, l'artiste s'est dit "extrêmement heureux et reconnaissant envers la Fondation du Festival de cinéma africain de Khouriba pour cet hommage", ajoutant que la ville de Khouribga a toujours constitué un carrefour cinématographique africain.

Il a en outre formulé le souhait de voir le FCAK s'inscrire dans la longévité au vu du rôle qui lui est dévolu en tant que plateforme d'échange entre les cinéastes africains et de sa contribution à la promotion du cinéma du continent.

Au cours d'une carrière prolifique, Mohamed Khouyi a obtenu le prix du meilleur acteur au Festival national du film en 2007 pour son rôle dans le film "Les jardins de Samira" de Latif Lahlou.

En 2012, il remporte le prix de la meilleure interprétation masculine dans le film d'Az Larab Alaoui, "Androman", au Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi. Très apprécié du public et des critiques pour son talent aux multiples facettes, Mohamed Khouyi a également participé à des longs-métrages étrangers comme "Ali Baba et les quarante voleurs" de Pierre Aknine et "La source des femmes" de Radu Mihaileanu.