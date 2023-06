Summer Fancy Food Show à New York: Le Maroc à l'honneur

13/06/2023

Le Maroc sera à l'honneur lors de la 67ème édition du grand salon professionnel de l’industrie agroalimentaire aux Etats-Unis, le Summer Fancy Food Show, qui se tiendra du 25 au 27 juin à New York.

L’événement aura lieu au Javits Center, en plein cœur de Manhattan, a indiqué Morocco Foodex dans un communiqué.



"Cette participation inédite offrira aux opérateurs marocains une opportunité majeure d’accroître leurs exportations et de renforcer leurs relations commerciales avec les acheteurs américains", a indiqué le directeur de la promotion et du développement chez Morocco Foodex, cité dans le communiqué.



Pour la présente édition, rapporte la MAP, le pavillon Maroc s’impose avec une superficie de 390 m2 et une stratégie de communication ambitieuse pour faire rayonner l’offre exportable du Royaume, a-t-on ajouté de même source.



Pas moins de 40 exposants se préparent à présenter une large sélection de produits agroalimentaires et halieutiques à une audience qualifiée de plus de 21.000 professionnels. Parmi les produits phares, les visiteurs vont découvrir des trésors gustatifs tels que l’huile d’olive organique et extra-vierge, les olives, les câpres, la sardine en conserve, le couscous et les pâtes.



Ce salon s’inscrit dans une stratégie destinée à conquérir le marché américain pour de nombreux exportateurs marocains, en "offrant une plateforme idéale pour stimuler les acheteurs et se tenir informé des dernières innovations et tendances du secteur”, a relevé Morocco Foodex, précisant que les exportations des produits agroalimentaires et halieutiques marocains vers les Etats-Unis ont connu un essor remarquable, atteignant près de 439 millions de dollars en 2022.



Ces résultats témoignent du succès de l’Accord de libre-échange (ALE) dans le renforcement des relations économiques et la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays, a noté le communiqué.



Outre la cérémonie d’ouverture marquée par le traditionnel coupé de ruban, qui sera inaugurée par Morocco Foodex et la SFA, Speciality Food Association, le programme de cet évènement comprend des démonstrations culinaires dans l’espace “Taste It Live” et au pavillon marocain, une “véritable ode à la diversité et à la richesse culinaire du Maroc sera ainsi mise à l’honneur”, a conclu la même source.