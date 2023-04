Succès de la 1ère greffe rénale à partir d'un donneur vivant

14/04/2023

L'Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa de Casablanca vient d'effectuer sa première transplantation rénale à partir d’un donneur vivant, une phase importante pour l’établissement mais aussi pour les patients atteints de maladies rénales en attente de greffe.



La patiente, qui souffrait d’une insuffisance rénale terminale, sous hémodialyse, a reçu le rein de son frère après une confirmation médicale de compatibilité et d’absence de contre-indications, indique un communiqué de l'établissement, notant que l'opération s’est déroulée avec succès grâce aux efforts des équipes médicales et paramédicales.



Et d'expliquer qu'en post-opératoire, la patiente a fait l’objet d’une surveillance médicale pendant huit jours et a repris une fonction rénale normale, soulignant qu'elle fera l’objet d’un suivi médical régulier et qu'un traitement médical a été prescrit afin de prévenir le rejet du greffon.



Avant l’intervention, la patiente et le donneur ont subi une série d'examens médicaux afin d’évaluer leur état de santé et les chances de réussite de la transplantation, rappelle-t-on, détaillant qu'après avoir reçu l’accord médical, le donneur s’est présenté au tribunal pour confirmer son consentement à donner son rein sans aucune contrainte.



La greffe de rein est une intervention chirurgicale délicate qui consiste à prélever un rein chez un donneur vivant ou décédé, puis à le transplanter chez un patient atteint d'insuffisance rénale en phase terminale. Cette intervention est considérée comme une option vitale pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale, puisqu’elle leur permet de mener une vie normale.



La première greffe rénale à partir d'un donneur vivant, effectuée à l'Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa constitue un pas de plus pour réaliser d’autres greffes, notamment le foie et le cœur.



Autorisé depuis 2015 à réaliser des greffes d’organes, de tissus et de cellules hématopoïétiques, l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa vient de franchir une nouvelle étape dans l’accomplissement de prouesses médicales.



L'établissement se prépare, avec toutes ses équipes, à réaliser d'autres transplantations rénales à partir de donneurs vivants et cadavériques, ce qui constitue le bonheur des patients atteints de maladies rénales. Le but étant de donner la chance à tous les patients en besoin de transplantation de profiter d'une vie normale et saine grâce à une greffe d’organe.