Stud live : Un tremplin pour les jeunes talents universitaires

La compétition se poursuit jusqu’à la fin du mois courant

13/02/2019 Siham El Karchaoui

Au cours d’une conférence de presse organisée à Casablanca, "Studio live" a récemment annoncé le coup d'envoi de la compétition qui a débuté le 29 janvier et se poursuivra sur le net durant un mois, à travers le site: www.stud.live

L'artiste marocain Nouri, initiateur de cette émission artistique ciblant les jeunes talents universitaires et lauréats de grandes écoles, a précisé que le but de « Stud live » depuis sa première édition en 2017, était loin d’être lucratif, mais visait surtout à aider les jeunes à se lancer dans la chanson et vivre leur rêve : celui d’intégrer le monde professionnel de l’art.

Doté de son studio et fort de son expérience, M. Nouri vise à travers cette émission à découvrir, conseiller, accompagner et former de jeunes

talents.

De ce fait, cette deuxième édition, a-t-il poursuit, va connaître plusieurs étapes. La première a permis à 31 jeunes étudiants d’être sélectionnés parmi 2500 demandes de candidature. Ceux-là mêmes qui étaient formés par Nouri. “Stud live" leur avait enregistré des covers que cette rencontre a permis de visionner.

Ces jeunes talents ont été sélectionnés par vote. Les 14 gagnants étaient annoncés lors d’une soirée en live accompagnés par un grand orchestre marocain.

La sélection s’est poursuivie et une autre soirée était organisée à Casablanca le 21 janvier, lors de la fête de la musique pour clore cette édition de "Stud live".

L’initiateur du programme a souligné que l'artiste marocain Karim Tadlaoui devrait présider le jury durant cette émission, du fait que ce dernier a eu déjà une expérience semblable du temps où il était membre de jury de "Studio 2M".

Cet événement a été une occasion pour Nouri d'annoncer son partenariat avec l'Association "Holm" (Rêve) qui vise les orphelins. Un projet au cours duquel, il a composé la musique d'une chanson qu'il devait interpréter avec d'autres artistes et dont le clip était en cours de réalisation.

Nouri a cédé le micro à d'autres intervenants venus encourager l’émission ainsi que les candidats. Notamment M. Tadlaoui, la présidente de l'Association "Holm", les membres de l’équipe “Stud live", la lauréate et d’autres partenaires.

«Libé» a profité de l'occasion pour interviewer quelques jeunes talents sélectionnés qui ont exprimé leur joie de participer à ce concours. Yassine, étudiant à l'Université de sciences humaines de Mohammedia, a déclaré n'avoir pas cru au début qu'il avait été choisi pour cette aventure, à laquelle il avait adhéré par hasard, en découvrant l'annonce sur Facebook. Samah a exprimé son enthousiasme d’être candidate ajoutant que ce concours serait pour elle une bonne expérience. Asmaa et Mehdi, étudiants dans le même établissement privé des hautes études, ont exprimé leur souhait de réussir et remercié les organisateurs pour leur avoir prêté main forte.

Noureddine pour qui la réussite de ce projet lui tient à cœur, et dont le métier de chanteur est un rêve d'enfance, a déclaré être honoré de représenter l'Université Hassan II de Casablanca et a remercié Nouri et son équipe pour lui avoir donné cette occasion de réaliser son rêve.

De son côté, Youssef Oudadess, candidat de la première édition de cette émission artistique, lauréat de l'Université internationale, chanteur-compositeur, a confié que sa participation lui avait procuré beaucoup de bonheur.

Bien qu’il n’ait pas décroché le premier prix, le seul fait d’être finaliste était une réussite. Il a tenu à remercier les organisateurs et à encourager les jeunes talents d’universités. Il a enfin exprimé son intention de terminer ses études tout en s’adonnant à la musique.