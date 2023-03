Stromae annule trois concerts en France pour "raisons médicales"

25/03/2023

Stromae, actuellement en tournée pour promouvoir son album "Multitude", est contraint, "pour des raisons médicales", d'annuler trois concerts qui étaient prévus cette semaine dans l'Est de la France, ont annoncé mercredi ses producteurs.



Il s'agit du concert que le chanteur belge devait donner mercredi soir au Zénith de Strasbourg, et ceux prévus jeudi et vendredi à Amnéville (Moselle, Est), précisent dans un communiqué la société Auguri Productions (le tourneur de l'artiste) et le label Mosaert.



Les fans sont invités à se rapprocher des points de vente de leur billet pour un remboursement.

Le Bruxellois de 38 ans est un des artistes francophones qui vend le plus de musique dans le monde.



Il est notamment très populaire en France, où il a brillé en février au palmarès des Victoires de la musique. "Multitude" y a été sacré meilleur album et lui-même artiste masculin de l'année.



Après une longue pause causée par un burn-out -- quand il avait enchaîné les concerts pour l'album de sa consécration, "Racine Carrée", sorti en 2013 --, Stromae est remonté sur scène en 2022. Il effectue actuellement une tournée en Europe, avec des dates programmées jusqu'en décembre 2023.



Selon le site qui les recense, il doit se produire sur scène les 29 et 30 mars au Zénith de Nantes (Ouest de la France).

Bouillon de culture

Bad Bunny



Une ex-petite amie de Bad Bunny a porté plainte contre le rappeur portoricain lui réclamant 40 millions de dollars pour avoir utilisé sa voix sans son autorisation dans plusieurs de ses titres, selon plusieurs médias.



Carliz De La Cruz Hernandez, qui a été en couple avec la star du rap de 2011 à 2016, a porté plainte au début du mois de mars devant un tribunal de San Juan, capitale de Porto Rico, a rapporté lundi le site NotiCel.



En 2015, lorsque Bad Bunny n'était pas encore le prince du reggaeton qu'il est aujourd'hui, la jeune femme dit s'être enregistrée sur son téléphone en disant la phrase "Bad Bunny Baby", selon le document judiciaire.



Bad Bunny, de son vrai nom Benito Martínez Ocasio, a utilisé par la suite cet enregistrement, sans autorisation, au début de la chanson, "Pa Ti", et quelques années plus tard sur le titre "Dos Mil 16" de son album "Un Verano Sin Ti", récompensé aux Grammy Awards.



Pour ce dernier opus, l'équipe de l'artiste aurait envoyé des contrats demandant le consentement de Mme De La Cruz Hernandez, un jour avant la publication de l'album en mai 2022, mais n'aurait pas attendu de recevoir une réponse avant d'ajouter la voix de la jeune femme sur le titre, d'après la même source.



Depuis la sortie du morceau, "des milliers de personnes ont fait des commentaires sur les réseaux sociaux" de Carliz De La Cruz Hernandez, ce qui a lui a causé et continué de lui causer de "l'inquiétude, de l'angoisse, un sentiment d'intimidation, de l'accablement et de l'anxiété", selon la plainte.