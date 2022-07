Strasbourg Capitale mondiale du livre 2024

21/07/2022

La ville française de Strasbourg (nord-ouest) a été désignée Capitale mondiale du livre pour 2024, sur recommandation du Comité consultatif de l’UNESCO, a annoncé, mercredi, l’organisation onusienne.



«En des temps incertains, beaucoup se tournent vers les livres pour y trouver un refuge et une source de rêves. En effet, les livres ont cette double-capacité unique de nous divertir et de nous instruire. C'est pourquoi nous devons assurer l'accès de tous à la connaissance et à la réflexion par le livre et la lecture », souligne la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, citée dans un communiqué.



«C'est à ces fins que l'UNESCO désigne chaque année une Capitale mondiale du livre. Après Guadalajara en 2022 et Accra en 2023, j'ai le plaisir d'annoncer la désignation de Strasbourg comme Capitale mondiale du livre pour 2024 », ajoute-t-elle.



L'UNESCO et le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre ont été impressionnés par l'accent mis par Strasbourg sur le livre comme moyen de relever les défis de la cohésion sociale et du changement climatique, avec des programmes comme "Lire pour la planète", note le communiqué.



La ville met en lumière le rôle du livre dans le partage des préoccupations environnementales et des savoirs scientifiques, tout en donnant la priorité aux jeunes en tant qu'acteurs du changement.



Strasbourg a également été félicitée pour son patrimoine littéraire et ses projets d'activités visant à croiser la littérature avec d'autres disciplines artistiques, telles que la musique, l'écriture dramatique et l'illustration. Par ailleurs, la ville dispose d'une solide expérience dans l'organisation d'événements d'envergure tournés vers l'extérieur.

L'année des célébrations débutera le 23 avril 2024, lors de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur.



Les villes désignées Capitale mondiale du livre par l'UNESCO s'engagent à promouvoir le livre et la lecture pour tous les âges et tous les groupes de population, à l'intérieur et au-delà des frontières nationales, et à organiser un programme d'activités pour l'année, explique-t-on.

Vingt-quatre villes ont porté le titre depuis 2001, Strasbourg succède à Madrid (2001), Alexandrie (2002), New Delhi (2003), Anvers (2004), Montréal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrouth (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erevan (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw (2016), Conakry (2017), Athènes (2018), Sharjah, (2019), Kuala Lumpur (2020), Tbilissi (2021), Guadalajara (2022) et Accra (2023).



Le Comité consultatif de l'UNESCO sur la capitale mondiale du livre comprend des représentants de la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), du Forum international des auteurs (IAF), de la Fédération internationale des associations de bibliothèques (IFLA), de l'Association internationale des éditeurs (IPA) et de l'UNESCO.