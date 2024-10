Stokvis Nord Afrique : un résultat net déficitaire de 32,9 MDH à fin juin

Le résultat net consolidé du groupe Stokvis Nord Afrique ressort déficitaire de 32,9 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2024, contre -33,2 MDH durant la même période un an auparavant.



Le résultat d'exploitation reste aussi déficitaire et s'inscrit en aggravation de 55% par rapport au S1-2023, indique Stokvis Nord Afrique dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Concernant le chiffre d'affaires (CA) opérationnel, il s'est situé à 68,6 MDH, en baisse de 17% comparativement à fin juin 2023, en raison de la contreperformance de l'activité industrielle, rapporte la MAP.



Pour ce qui est des perspectives, Stokvis Nord Afrique, en dépit des contreperformances de l'activité liée au secteur agricole, continue d'optimiser sa stratégie opérationnelle en consolidant ses positions sur les marchés à fort potentiel et ce, grâce au renforcement de ses moyens humains et financiers.



Le groupe dispose de commandes importantes dont la concrétisation est prévue au cours du second semestre 2024.



Dans ce cadre, il a été procédé à la nomination de Najat Bouskri, administrateur, en qualité de directeur général délégué en charge des finances et supports groupe, d'Abdelhak Talbi en qualité de directeur général délégué des sociétés Stokvis Engins et Stokvis Agri, ainsi que de Hamid Ben El Harcha en qualité de directeur général délégué de la société Stokvis Industrie et co-gérant de la société Stokvis Rental.