Stokvis Nord Afrique réalise un chiffre d'affaires de 41 MDH au T1-2025

05/06/2025

Le chiffre d'affaires (CA) du groupe Stokvis Nord Afrique a atteint 41 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2025, en hausse de 41% par rapport à la même période un an auparavant.



Cette croissance est principalement portée par la filière BTP (bâtiment et travaux publics), dynamisée par une forte demande du secteur, indique un communiqué du groupe.



Cette performance reflète la confiance accrue des opérateurs économiques et leur fidélité au Stokvis Nord Afrique et marque l'émergence d'une nouvelle dynamique de développement, ajoute la même source.



Concernant l'endettement financier, il a connu une baisse significative de 48% à à 209 MDH au 31 mars dernier, en raison d'un apport en capital qui renforce la base financière de l'entreprise et d'un retour à la rentabilité, porté par l'efficacité opérationnelle, la hausse des ventes et la réduction des coûts. Le groupe fait savoir qu'aucun investissement ou cession significatifs n'a été réalisé au cours du trimestre.