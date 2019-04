Sting revisitera ses classiques dans l'album “My Songs”

Dans l'album "My Songs", à paraître le 24 mai, Sting revisitera 15 de ses succès solos et de l'époque de Police.

Le nouvel album permettra de découvrir des versions contemporaines d'incontournables du chanteur et bassiste, de "Every Breath You Take" à "Demolition Man" en passant par "Englishman in New York".

Enregistrés dans différents lieux, les titres ont soit été réarrangés, soit entièrement réenregistrés pour offrir un son plus contemporain.

Au cours d'un entretien accordé à Billboard, Sting a détaillé le processus créatif adopté pour ce nouvel opus. Il a expliqué que l'idée lui était venue après avoir joué sur scène une version revisitée de "Brand New Day" à New York, lors du dernier réveillon de la Saint Sylvestre.

"J'ajuste constamment et je veux toujours rendre les chansons aussi contemporaines que possible, parce que je pense que ce sont de bonnes chansons. Parfois les titres sont identifiés par la technologie sur laquelle ils ont été enregistrés -- les techniques d'enregistrement, le son des synthétiseurs ou de la batterie. Tout cela a tendance à dater les chansons, nous voulons donc simplement les rendre plus contemporaines", a noté le musicien.

Mais ce n'est pas la première fois que Sting réenregistre sa musique. En 1986, The Police avait publié des versions revisitées de "Don't Stand So Close to Me" et "De Do Do Do, De Da Da Da" pour figurer sur l'album "Zenyatta Mondatta", paru en 1980.