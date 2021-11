Stephan Hamid Chraïbi nostalgique à El Jadida

Stephan Hamid Chraïbi, fils du célèbre écrivain Driss Chraïbi (1926-2007), a effectué dimanche 1er novembre 2021 une visite à El Jadida, ville natale de son père. Accompagné de son cousin Abdelouahed Chraïbi, le poète et généalogiste de la famille Chraïbi. Ils ont été reçus par Mustapha Jmahri qui avait connu le romancier à El Jadida en 1986-87 quand ce dernier s’y était installé pendant plus d’une année.



Mustapha Jmahri a parlé de cet épisode dans son ouvrage, dont il a offert un exemplaire à Stéphan, intitulé « Rencontres franco-marocaines. De Raymond Aubrac à Driss Chraïbi » paru chez L’Harmattan en 2012. Lors de cette brève rencontre, Stephan fit une visite à la maison où naquit son père en 1926 dans la rue principale de la cité portugaise.



Stephan Hamid Chraïbi avait assisté à Rabat, le samedi 30 octobre 2021, à l’assemblée générale constitutive de la « Fondation Chraïbi » pour l’action sociale, culturelle et artistique, dont le président élu n’est autre que Abdelouahed Chraïbi. Parmi ses autres membres figure Rachid Chraïbi, fondateur des éditions Marsam.



Stephan Chraïbi est auteur-compositeur-musicien en France. En tant que guitariste et luthiste, il a créé et évolué avec le quartet Second Earth Music entre jazz moderne, flamenco et musiques orientales. Au-delà de la création musicale, ce groupe s'est engagé pour la réconciliation entre les peuples, les cultures et les religions.



A côté de sa formation Second Earth Music, Stéphan a créé le groupe The Tree, une formation qui s’inspire beaucoup du répertoire Blues Rock, mais également de la Pop musique. Ses chansons sont en anglais et en français. The Tree a sorti son premier album "We don't mind" en juin 2015 et a été immédiatement sélectionné par France Bleu comme "Top découverte musicale".



Stephan est le fils de l’écrivain Driss Chraïbi de son premier mariage avec Catherine Birckel (décédée le 6 septembre 2020), une Alsacienne avec laquelle il a eu cinq enfants. Le couple s’est rencontré en 1953, marié en 1955 et divorcé en 1977. En 1978, Driss Chraïbi épousa Sheena McCallion, d'origine écossaise, avec qui il a eu une fille et quatre garçons.



Mustapha Jmahri